«Kullakesed, olete peole saanud!»

Esimest korda astusid noored rahvatantsuga üles detsembris. «Väga palju inimesi oli tulnud meid vaatama. Trennis olime käinud ainult paar-kolm kuud. Selline närv oli sees,» avaldas Parts. Seevastu Jürgens läks lavale sootuks vastu tahtmist.

Lõpp hea, kõik hea. Koidula gümnaasiumi noorte segarühm pälvis palju kiidusõnu. Kordaminek andis jõudu ja tahet jätkata. Lausa nii tublilt, et ülevaatuselt tuldi tagasi ülikõrge hindega – 8,94. Võrdluseks olgu öeldud, et kõrgeim hinne oli tol korral 9,84. Üldarvestuses tuldi ligemale 90 rühma hulgast 15 parema sekka.

«Ma mäletan, et naeratus venis mul lõpuks nii suureks, et mul hakkas endal juba imelik,» jutustas Parts, uskudes, et kohtunike süda võideti positiivsusega. «Endal oli hea tantsida.»

Rahvatantsus peavadki tantsijad esinemise ajal pidevalt naeratama: pingutusest tõsised näod tuleb jätta treeningusaali.

Näha esimest korda seda, et Koidula gümnaasiumi segarühm on suurel tantsuplatsil paigutatud esiritta, oli tantsuneiu meelest väga lahe tunne. «Võimlejana olin alati esireas. Tundsin, et olen lõpuks omal kohal,» täpsustas ta.

Võimleja saab Partsi jutu järgi vaid iseendale loota. Rahvatantsus tuleb aga koostööd teha, et suurel peol üksteist mõista.

Tantsupaar vurab peole oma autoga 27. juuni hommikul.

«Ootan trenne, kuigi ma tean ette, et need on jube rasked ja nõuavad pühendumist,» rääkis neiu. Kõige rohkem ootab juba kaks korda tantsupeol käinud Lisette Parts viimaseid kavu ja seda, kui kõik osalejad võtavad üksteisel käest kinni.

Proovid teevad raskeks eelkõige ilmaolud. «Kuuma päikesega sain õppetunni, et tuleb alati mütsi kanda,» teatas neiu. Tähtsad on tema meelest mugavad jalanõud. Nuhtluseks võib osutuda vihm. «Eelmisel korral olid meil, võimlejatel, linnutiivad. Vihma sadas ja need said märjaks. Oi, kui rasked need olid!» Ta teab, et kõigeks peab valmis olema.

Plaastrid-tabletid kotti

Riideid tuleb kaasa võtta igaks olukorraks. Samuti ei maksa riietuse ja kostüümiga seotut jätta viimasele minutile. Parts rääkis, kuidas tema partner pidi kord enne esinemist poodi sukkade-põlvikute järele jooksma, kuid et midagi enam saada ei olnud, naasis Jürgens poest tookord naiste XL-suuruses sukkpükstega. Ilmnes aga, et needki jäid talle väikeseks. «See oli nii haige,» meenutas noormees.

Ülevaatuste ajal olevat Partsi kinnitusel kõik meeste valged sukad poodidest kadunud: kõigil oli korraga vaja. Meeste sukad peavad olema üsna kõrged: valget sukka peab olema reiel paiknevast august näha. «Eelistavalt mitte sukkpüksid – need on väga ebamugavad,» täpsustas Jürgens. Tüdrukud peavad aga kindlasti sukkpükse kandma, sest põlvik võib tõstete ajal näha jääda.

Niisama tähtis kui riided on hea madrats. Parts mäletab eelmisest korrast, kuidas ta igal hommikul madratsit taas täis pumpas.

Rahvatantsija suurim nuhtlus on villid. Nii rändavadki esimese asjana noore tantsija apteegikotti plaastrid. Eriti kergesti tekivad villid siis, kui vihma sajab ja tossud saavad märjaks. Sel juhul tuleb noorte sõnul naeratada läbi valu. Veel lähevad tantsija ravimikotti peavalu- ja söetabletid.

Esinemisriietena pakitakse kaasa Vändra rahvariided ja pastlad. Siis ongi kõik suureks peoks valmis.

Loodan, et tantsijad naudivad pidu kogu südamest, sest järgmisel kooliaastal peab Parts tantsima juba uue partneriga, Jürgensit ootab kaitsevägi. Parts tantsimist lõpetada ei kavatse. «Rahvatantsupisik puges südamesse,» märkis sügisel 11. klassi minev neiu.

Infokast

Laulu- ja tantsupeole minejad Pärnumaalt

Pärnu linnast pääses peole 25 tantsu- ja seitse võimlemisrühma, 25 koori, seitse orkestrit ja kaks pilliansamblit – kokku 64 kollektiivi, 1400 taidlejat.

Maakonnast on peole registreeritud 28 koori ja 21 tantsurühma ja rahvamuusikutest pääsesid noortepeole kõik kolm maal tegutsevat kollektiivi. Kokku on Pärnumaa delegatsiooni suurus 892 inimest.

Allikas: Pärnu linna- ja maavalitsus

Laulu- ja tantsupeo kava

Reede, 30. juuni

Kell 19.00

Tantsupeo I etendus Kalevi keskstaadionil

Laupäev, 1. juuli

Kell 13.00

Tantsupeo II etendus Kalevi keskstaadionil

Kell 15.00

Rahvamuusikapidu

Kell 19.00

Tantsupeo III etendus Kalevi keskstaadionil

Pühapäev, 2. juuli

Kell 9.30

Rongkäik

Kell 14.00

Laulupidu Tallinna lauluväljakul