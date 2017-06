Madise: Loksale tehtud erand on argument teistele sundliidetavatele

«On niinimetatud valdade ühetaolise kohtlemise ja meelevaldsuse keelu küsimus. Kui on tegemist üleriigilise reformiga, mida tehakse seaduse alusel, siis valitsuse otsused ja argumentatsioon peaksid olema ühes joones, ühest loogikast lähtuvad,» ütles Madise ERR-i raadiouudistele.

Madise tõdes, et kui peaks minema nii, et üks ja sama argumentatsioon Loksa ja Kuusalu puhul viib selleni, et neid ei liideta ja mõnede teiste omavalitsuste puhul viib selleni, et liidetakse, siis see võib olla kohtu jaoks üks väga tõsine kaalutlusviga, mis võib viia ka kohtuotsuseni, et sundliitmine oli õigusvastane.

Valitsus kinnitas eilsel istungil haldusterritoriaalse korralduse muudatused, muu hulgas säästis valitsus Loksa linna sundliitmisest Kuusalu vallaga, kuigi omavalitsus ei vasta elanike arvu kriteeriumile. Palju vastuseisu tekitanud Keila linna sundliitmine naaberomavalitsustega jäi otsustamata, selle kohta küsib valitsus piirkondlikult komisjonilt uuesti arvamust.

Veidi üle 2700 elanikuga Loksa linnapea on Keskerakonna kauaaegne liige Värner Lootsmann ning erandi tegemine tekitab paratamatult küsimuse, kas erakond tuli oma kauaaegsele liikmele vastu. Jaak Aab lükkas valitsuse pressikonverentsil sellised väited tagasi.

«See oli valitsuse otsus ja mina küll selle otsuse juures Värner Lootsmanni hõngu ei tundnud,» ütles Aab.

Riigihalduse minister selgitas, et haldusreformi protsessis ei ole Harjumaal asuvad Loksa linn ja Kuusalu vald isegi üritanud omavahel koostööd teha, võib-olla ajaloolistel põhjustel.

«Teenuste ja isikute liikumine ei ole nende kahe omavalitsuse vahel sidus olnud. Elanike küsitlused näitasid, et mõlemas omavalitsuses on inimesed ülekaalukalt ühinemise vastu. Loksa on erinevalt Kuusalust väga selgelt linnaline kogukond ja on vähe sidusust,» ütles Aab ja lisas, et Kuusalu ja Loksa peaksid siiski tegema pingutusi lähenemise suunas.

Postimees on varem kirjutanud, et Loksa linna jäämine iseseisvaks omavalitsuseks võib olla juba riigihalduse minister Mihhail Korbi ametiajal kokku lepitud.