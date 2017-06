Fotod: võitlus hõberemmelga pärast läks varahommikul käima

Kuigi puu pidi maha võetama täna hommikul, siis töömehi, kes puu maha võtaksid, veel täna remmelga juures nähtud pole. Kohal on varasemast veelgi rohkem rahvast.

Kella 9 paiku saabusid kaks politseinikku, nendest üks abipolitseinik. Politseinikud käivad mööda platsi ringi, et enda sõnul kontrollida, mida seal tehakse.

Ülemäärase metsaraie ja kavandatava tselluloositehase vastu võitlev kodanikeühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) kutsus inimesi täna hõberemmelgat kaitsma.

«Kas kuulsite juba – nad olevat leidnud saemehe, kes homme [laupäeva] hommikul meie armsa paju maha peaks võtma! Aga teate, mis mina ja mitmed teised sellest plaanist arvame? Me arvame, et see on halb mõte. Väga halb mõte. Seega – homme hommikul paju all näeme,» kirjutas keskkonnaaktivist Linda-Mari Väli EMA Facebooki lehel.

«Tulge nii varakult, kui saate, sest juba alates kella seitsmest-kaheksast võib arboristi (?) tulekuks valmistuma hakata! Koputame rahumeelselt saemehe ja linnavalitsuse ametnike südametele, sest meie, paju alla kogunevad inimesed pole riigi ega linna vaenlased,» kirjutas Väli.

Ta märkis, et keskkonnaaktivistid toetavad oma maa kaasaegset ja healoomulist arengut. «Soovime tähelepanu tõmmata sellele, et ka Haabersti ringristmiku projekt oleks võinud säästa nii linna loodust, loomi kui ka inimesi, olnuks arendajal vaid veidi viitsimist kohalike oludega tutvuda ja kaasaegseid tehnoloogilisi lahendusi rakendada,» kirjutas Väli.