Video: Tapal põles eestiaegne puidust hoone

Häirekeskusele tuli täna kell 10.03 väljakutse, et aadressil Pikk 10 töötab suitsuandur.

Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht Jevgenia Parv ütles, et tegu on eestiaegne puidust hoone, kus sees on erinevad kauplused. «Hoone oli suitsu täis. Päästjad tegid suitsusukeldumist ja avastasid, et põleng võib olla alguse saanud ahjulõõrist,» lausus ta.

Tulekahju on praeguseks kustutatud, päästjad tuulutasid ruumid ära. Hoone ise kahjustada ei saanud.