Ratas taunis teiste parteide valimiskampaaniate vastandumistaktikat

Erakonna esimees leidis, et Keskerakonna hüüdlause valimisteks «Teised lubavad, meie teeme» kajastab väga hästi ka praegu valitsuses tehtut.

Ta lisas, et kuigi opositsioon, eriti Reformierakond laimab ja ründab valitsuse tegevust, näitab tegelikkus vastupidist. «OECD hinnang on valitsuse plaanidele tunnustav, 4,4-protsendiline majanduskasv on kõrgeim alates 2012. aastast, reitinguagentuur Standard ja Poor´s kinnitas Eesti pikaajalise riigireitingu senisel kõrgel tasemel. Samuti on oluliselt tõusnud inimeste usaldus riigikogule, valitsusele ja peaministrile, mille eest olen väga tänulik,» rääkis Ratas.

Kohalike omavalitsuste valimistel peatudes sõnas Ratas, et juunikuine erakonna reiting on tugev, aga palju tööd on veel ees. Keskerakonna 51-protsendilise toetuse kohta Tallinnas ütles erakonna esimees, et seda numbrit ei tule mitte hoida, vaid kasvatada. «Need seisukohad, mille eest Keskerakond seisab – pensionitoetuse tõus 100 eurole, tasuta huviring noortele, tasuta lasteaiatoit ja tasuta ühistranspordi jätkumine on teod, mille põhjal inimesed oma valiku oktoobrikuus teevad,» arvas Ratas.

Ta leidis, et teiste erakondade retoorika Tallinnas annab aimu, et nende ainukene eesmärk on võimule pääseda, mitte elu pealinnas või mujal omavalitsustes paremaks muuta. «Ma ei kuule ühtegi positiivset mõtet. Kogu kampaania seisneb Keskerakonnale vastandamisele ja seni saavutatu hävitamisele, samal ajal, kui meie kampaania keskendub vajalike sammudele pealinnas ja Eestis laiemalt,» selgitas Ratas.

Keskerakond sõlmis koostööleppe küüditatute huve esindava organisatsiooniga

Keskerakonna volikogu kogunes täna Tallinnas Salme kultuurikeskusesse, kus allkirjastati koostöökokkulepe represseeritute ja küüditatute huve kaitsva MTÜ-ga Murtud Rukkilille Ühing.

Jüri Ratas, kes lepingule erakonna poolt alla kirjutas, teatas pressiteate vahendusel, et 76 aasta taha jäänud sündmused olid kohutavad ja rasked ajad.

«Ajaloosündmused on meie väikest rahvast puudutanud väga karmilt. Mõnede inimeste elusaatused selle rahva sees on olnud armutud. Meie kohus on olnud aegu mäletada ja teha kõik, mis meie võimuses, et kunagisi kannatusi leevendada,» rõhutas Ratas.

Ratas lisas, et Murtud Rukkilille Ühing on aastate jooksul teinud palju tänuväärset ja isetut tööd represseeritute ja küüditatute huvide esindamisel ja kaitsel. Samuti nende mälestuste kogumisel ja talletamisel, et teadmine ülekohtust ei ununeks ka järgnevatel põlvedel. «Tahan siinkohal nende panust väga selgelt tunnustada ja soovida, et nad oma töös ei väsiks,» ütles erakonna esimees.

Koostööleppes on muuhulgas kirjas, et toetatakse küüditamise mälestusüritustes läbiviimist, tehakse koostööd isamaaliste ürituste korraldamisel ning okupatsiooniohvrite mälestust austavate ja isamaalist meelelaadi toetavate monumentide haldamisel.