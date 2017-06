Tõrvandi metsarajalt leiti eluohtlikud traadid

Maastikuratta sõiduga tegelev Maario Silm kirjutas üleeile sotsiaalmeedias, kuidas ta metsateele kinnitatud traadid avastas. «Teadsin, et Tallinna kandis on selliseid asju ikka radadel leidunud, aga täna siis Tõrvandi taga metsas selline pilt: kahes kohas rajal oli üle tee tõmmatud traat. Üks ratta kõrguselt ning teine umbes pea kõrguselt,» kirjutas mees.

«Kui keegi teab, kes sellise targa ettevõtmisega tegeleb või on julge ja aus, et see üles tunnistada, siis vestleksin temaga silmast silma rahulikult hea meelega sellest, mida selline kõri kõrgusel olev traat ligikaudu 30km/h sõitva inimesega teha võib. Ehk ei ole inimene ise enne selgitamist lihtsalt veel võimeline tagajärgedest aru saama,» märkis Silm ja lisas, et sõitjatel tasuks nüüd terviseradadel ja Tartu läheduses asuvatel radadel silmad tavapärasest rohkem lahti hoida.

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Ragne Keisk ütles, et politseile selle vahejuhtumi osas avaldust laekunud ei ole, ka ei ole sellest nädalavahetusel vältel muul moel korrakaitsjatele teada antud. «Sellest hoolimata võttis politsei ise postituse tegijaga ühendust selgitamaks juhtunu üksikasju. Praegu teadaolevalt eemaldas sotsiaalmeediasse postituse teinud isik terviserajalt ohtliku traadi ja informeeris sellest kohaliku valla ametnikke,» ütles ta.

Edasi selgitab piirkonnapolitseinik juba koostöös vallaametnikega, mis põhjustel ja kelle käe läbi ohtlik takistus terviserajale paigaldatud on.