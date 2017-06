Türgi kritiseerimine sai EKRE noorteliikumisele saatuslikuks

«Meie seisukohtadest võib teile olla jäänud vale mulje,» teatas EYC juhatus Sinisele Äratusele. «Me oleme Euroopa Konservatiivide ja Reformistide noorteühendus, mis tähendab, et meie peamine eesmärk on levitada Euroopas vabaturgu ja klassikalisi liberaalseid väärtusi. Mõningatel meie liikmetel on õigus omada konservatiivseid vaateid, kuid me ei ole rahvuslik organisatsioon ja me ei püüa säilitada Euroopa etnilist identiteeti.»

EYC juhatus lisas, et alates 18. juunist on Sinine Äratus organisatsioonist välja heidetud.

«Mingisugune ülbe vastus oli ootuspärane, aga meid üllatas, kui selgelt EYC end rahvusluse vastu positsioneeris,» kommenteeris Sinise Äratuse esimees Ruuben Kaalep. «Hoolimata organisatsiooni enda nimest pole isegi konservatiivne maailmavaade nende jaoks oluline. Tegelik konservatism, mis käib Joseph de Maistre, Ernst Jüngeri, Oswald Spengleri ja teiste konservatiivsete mõtlejate jälgedes, on midagi klassikalisest liberalismist sootuks erinevat. Ja kuidas saavad nad siis enda seas hoida islamistliku diktaatori Erdoğani noortekogu, millel pole liberalismi ühegi vormiga midagi pistmist?»

Kaalepi sõnul ei olnud EYCsse kuulumine Sinisele Äratusele raisatud aeg, kuna see võimaldas paljastada end varem rahvuskonservatiivsena määratlenud organisatsiooni tõeline olemus. «Nagu näitas ka Põlissoomlaste EYCst lahkumine maikuus, ei ole põhimõttekindlad rahvuskonservatiivid nõus sellist suunda aktsepteerima,» rääkis Kaalep. Ta kinnitas, et Sinise Äratuse rahvusvahelised kontaktid sellest kindlasti ei kannata ja edaspidi tehakse üha innukamalt koostööd rahvusmeelsete liikumistega naaberriikides ning üle Euroopa. Eesmärgiks on luua tõelisi Euroopa rahvuslasi koondav allianss

«Rahvuslust eitav ja Türgi sultani pilli järgi tantsiv EYC tüürib üksnes hukule lähemale, kuna erinevalt nende multikultuursest võltskonservatismist on rahvuslus Euroopa noorte seas tõusev jõud,» lisas Kaalep.