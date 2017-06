Roheliste väitel pakkus neile raha Tallinnas kõrges ametis olnud inimene

Roheliste esimehe Züleyxa Izmailova sõnul ütles inimene enne kohtumist, et tahab rääkida valimistest ning kuna tegemist on väga tuntud inimesega, oli ta veendunud, et isik tahab pakkuda ennast roheliste kandidaadiks Tallinna linnapea kohale.

Izmailova ütles Postimehele, et rohelised said rahapakkumise mai teises pooles ning jutuajamine toimus erakonna büroos Tallinnas Süda tänaval. Roheliste poolt osalesid kohtumisel veel juhatuse liikmed Aleksander Laane ja Olev-Andres Tinn.

«Me oleme otsustanud, et ei ütle seda nime praegu välja, kuna meil ei ole vettpidavat tõendit selle kohtumise toimumise kohta. Meil ei ole kombeks kohtumisi salvestada. Kui see inimene peaks meie vastu kohtusse pöörduma, siis võtaks see tähelepanu maha meie põhiteemalt, milleks on Rail Balticu leppe takistamine,» ütles Izmailova.

Tema sõnul on see inimene olnud seotud pikka aega valitsuses olnud ja ka praegu valitsuses oleva erakonnaga.

«Meie summadeni ei jõudnud, pakkuja sõnade järgi, et makstakse kinni meie valimiskampaania,» ütles roheliste juht.

Laane: tegemist on jõuka inimesega, kes on võimeline oma pakkumist finantseerima

Ka roheliste juhatuse liige Aleksander Laane keeldus raha pakkunud inimese nime välja ütlemast.

«Meil ei ole kombeks lindistada sellised kohtumisi ega protokollida. Kohtumisel oli küll kolm inimest meie poolt, aga sellegipoolest pole meil jutuajamise kohta kindlaid tõendeid. See inimene saaks meid rahulikult kohtus loksutada aastaid. Kuid see on asi, mida erakonna eelarve kuidagi ei võimalda,» ütles Laane.

Laane sõnul näitab see, et kui selliseid pakkumisi tehakse väljaspool riigikogu olevatele erakondadele, kes ei saa hääletusnuppu vajutada, siis võib ainult oletada, millise surve all on riigikogus olevad erakonnad.

Laane sõnul ei saa ta öelda, ka seda, millisesse erakonda see isik viimati kuulus, kuna siis pole tema nime keeruline välja mõelda.

«Tallinnas on ta olnud kõrge koha peal. Kas ka linnapea, seda ma ei kinnita ega lükka ümber. Tegemist on väga jõuka inimesega ja meil ei ole mingit kahtlust, et ta oleks võimeline oma pakkumist finantseerima. Praegu ta riigikogusse ei kuulu, kuid minu meelest ei ole ta kunagi poliitikast lahkunud, kuna võtab erinevatel teemadel sõna kogu aeg,» rääkis Laane.

Laane sõnul on praegu erakonna juhatuse liikmetel kokkulepe, et nad seda nime välja ei ütle. «Me peame lähtuma sellest, kas me suudame seda kohtus ka tõestada. Raha määrab selliste asjade puhul liiga palju,» ütles Laane.

Tinn: nime väljaütlemine ei muudaks midagi

Roheliste juhatuse liige Olev-Andres Tinn ütles, et filosoofilisest seisukohast ei muuda inimese nime teatavaks tegemine midagi ja praegu nad seda nime välja ei ütles. «Juhtum näitab, et on olemas jõud, kes üritavad Rail Balticut iga hinna eest läbi suruda, kasutada erinevaid vahendeid,» ütles Tinn Postimehele.

Tinni sõnul saab ta öelda ainult seda, et tegemist on väga tuntud inimesega, keda peaksid teadma kõik, kes vähegi uudiseid jälgivad.