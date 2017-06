Õpilasmalev selgitab tervisetõendi segadust hinnaalandusega

«Malevarühmade, mille tööandjaks on Rimi, osalustasu on kõigile ühtemoodi 25 eurot. Muidu on kolme3-nädalase linnavälise rühma osalustasu 50 eurot,» selgitas Õpilasmalev juhataja Ott Väli

Osalustasu on väiksem just tervisetõendi hankimise nõude tõttu ja sellepärast, et Rimi on valmis 25 euro ulatuses tervisetõendit kompenseerima.

«Kompenseerimise toimumine läbi odavama osalustasu teeb asjaajamise lihtsamaks. Nt. ei pea malevanoored esitama raamatupidamisele tšekke ja tervisetõendite koopiaid,» lisas Väli.

Info selle kohta, et neis rühmades on tarvis tervisetõendit oli maleva kodulehel alates aprilli keskpaigast ehk u kaks nädalat enne rühmadesse registreerimise algust.

Eelmisel nädalal rääkis Õpilasmaleva sihtasutusega koostööd tegeva Rimi pressiesindaja Katrin Bats, et nemad tööd 30 lapsele. «Lepingud nende noortega sõlmib Õpilasmalev, kes palub töölesoovijatelt osalustasu ning tervisetõendit nad ei hüvita,» rääkis Bats.

Batsi sõnul muutus tervisetõendi hind kevadel seoses nõutavate testide arvu muutumisega. «Ilmselt on lapsevanem tõendi teinud veel sel ajal, kui see maksis vähem,» sõnas Bats.

Rimi korraldab juba enam kui viis aastat oma malevat, kus sel aastal saab tööd sada noort. «Meie mingit osalustasu ei küsi ning ka tervisetõendi maksame noortele kinni. Seda korraldame ning lepingud sõlmime samuti noortega ise,» selgitas Bats.

Toidukäitleja tõendi nõuet põhjendas Bats nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusega, mille kohaselt peab toitlustuses töötavatel inimestel olema kehtiv tervisetõend.