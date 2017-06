Advokaat taotles Tarankovi tapjale leebemat karistust

Vandeadvokaat Aadu Luberg taotles ringkonnakohtult Vorobeile (36) tapmise ning tulirelva ja öösihiku ebaseadusliku käitlemise eest senisest lühema liitkaristuse mõistmist. Luberg palus maakohtul arvestada süüd kergendavate asjaoludega, sealhulgas sellega, et Vorobei pani kuriteo toime ähvarduse mõjul, kirjutab ERR Uudised.

27. veebruaril alanud protsessil tunnistas Vorobei end täielikult süüdi ja oma viimases sõnas kinnitas ta, et kahetseb kuritegu.

28. aprillil mõistis Pärnu maakohus Vorobeile Tarankovi tapmise, tulirelva ja öösihiku ebaseadusliku käitlemise eest üheksa aasta ja kuue kuu pikkuse vangistuse ehk karmima karistuse, kui taotles talle kohtuvaidluses prokurör.

Süüdistuse sisu

Riigiprokuratuuri süüdistuse järgi tulistas Vorobei Tarankovi (63) surnuks mullu septembris Läänemaal Saunja külas tekkinud tülis. Peavigastusega surnukeha leiti metsa alla kõrvalisse kohta pargitud autost.

Süüdistuse kohaselt läks Vorobei 13. septembri varahommikul Saunja külla, et lahendada konflikt, mis tekkis Tarankoviga 2016. aasta esimeses pooles. Tarankov olevat andnud Vorobeile märku, et konflikti tõttu ei lase ta tal enam elada. Seetõttu otsustas Vorobei minna konflikti Saunja külla lahendama, valmistudes selleks, et see võib päädida vägivallaga.

Tüli lahendada ei suudetud ja Vorobei tulistas Tarankovi seitsmel korral ülakehasse ja pähe. Esialgu lahkus ta sündmuskohalt, kuid märkas, et tema müts oli sinna jäänud. Vorobei sõitis tagasi ja leidis mütsi üles. Samas otsustas ta Tarankovi surnukeha tõsta viimasele kuuluvasse Toyota Land Cruiserisse ja sõitis sellega veidi eemale varju.

Kuna sel hetkel tulid lähedusse teised kalamehed, siis ootas ta mõnda aega varjus ning põgenes seejärel Tallinna. Tee peal peitis ta ära püstoli, mille kaevas Läänemaal maa sisse. Tallinnas viskas ta seljast verepritsmetega määrdunud riided.

Korrakaitsjad pidasid Vorobei kahtlustatuna tapmises kinni 22. septembril Tallinnas ning prokuratuuri taotlusel ja kohtu loal ta vahistati.

Riigiprokuratuur süüdistas Vorobeid tapmises ning tulirelva ja laskemoona ebaseaduslikus käitlemises.