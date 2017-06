Saaremaa ja Hiiumaa liinidele lisandub pühadeks kuus reisi

Jaaniajal teenindavad reisijaid kõik kuus laeva. Virtsu–Kuivastu liinil teeb parvlaevade Piret ja Hiiumaa kõrval lisareise parvlaev Tõll ning Rohuküla–Heltermaa liinile lisandub Leigrile ja Tiiule parvlaev Regula, teatas Saarte Hääl.

Virtsu-Kuivastu liinil toimuvad lisareisid neljapäeval, 22. juunil kell 15.30 ja 16.40 Kuivastust ning kell 16.05 ja 17.15 Virtsust. Pühapäeval, 25. juunil on lisareisid Kuivastust kell 13.45 ja 15.00 ning Virtsust kell 14.25 ja 15.35.

Rohuküla-Heltermaa liinil lisanduvad ajad on 22. juunil kell 17.45 Rohukülast ja 25. juunil kell 13.20 Heltermaalt.

Eelmüük nendele reisidele on avatud praamid.ee e-keskkonnas.

TS Laevad juhatuse esimees Kaido Padar nentis ajalehele, et aasta esimese viie kuuga on mandri ja suursaarte vahet liigelnud 53 000 reisijat rohkem kui aasta varem ning eelmüük näitab, et suurenenud nõudlus jätkub – jaaniaja reiside eelmüügis olnud piletid on populaarsematel päevadel ja aegadel välja müüdud.