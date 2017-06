Haldusreformi komisjon: valitsus peaks kaaluma Keilale erandi tegemist

Piirkondlikud komisjonid kogunesid selleks, et arutada veelkord omavalitsuste sundliitmisel lahtiseks jäänud küsimusi, sealhulgas kohalikes vastuseisu tekitanud Keila linna ühendamist piirkonna nelja vallaga, vahendas ERR-i uudisteportaal «Aktuaalset kaamerat».

«Lähtudes sellest, et valitsus on jätnud ühendamata mitmed omavalitsuse suuruse miinimumikriteeriumile vastavad omavalitsused, leiti, et sellise ühtlase lähenemise kontekstis tuleks ka siin valitsusel kaaluda Keila osas menetluse lõpetamist ehk siis erandi andmist,» ütles Põhja-Eesti piirkondliku komisjoni esimees Kaia Sarnet pärast koosolekut.

Valitsus kinnitas eelmisel neljapäeval haldusterritoriaalse korralduse muudatused, muu hulgas säästis valitsus Loksa linna sundliitmisest Kuusalu vallaga, kuigi omavalitsus ei vasta elanike arvu kriteeriumile. Palju vastuseisu tekitanud Keila linna sundliitmine naaberomavalitsustega jäi otsustamata, et küsida piirkondlikult komisjonilt uuesti arvamust.