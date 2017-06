Tallinna linnavolikogu keskerakondlased: tunnistame vaid partei valimisnimekirja

«Meie, Tallinna Linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni liikmed, peame vajalikuks kinnitada, et meie jaoks on olemas vaid üks ja ainus valimisnimekiri – Keskerakonna nimekiri,» teatasid fraktsiooni liikmed pressiteates.

«Kolme viimase valimisperioodi kestel oleme saanud valdava enamiku valijate hääli, mis aitas meid valijate huve kaitsta vastavalt Keskerakonna ideoloogiale ja programmile. See on peegeldatud sellistes suurtes ja julgetes projektides nagu tasuta ühistransport, munitsipaalmajade ehitamine, tasuta toitlustus laste jaoks kõigis munitsipaalharidusasutustes,» märgivad fraktsiooni liikmed.

«Küsitlused näitavad, et oleme võimelised eelmiste aastate edu valimistel kordama ning taas enamiku valijate usaldusemandaati saama, et kõiki meie lubadusi ellu viia,» kinnitavad saadikud.

Keskerakonna fraktsiooni liikmete arvates saab sellist tulemust saavutada üksnes suur ja tugev erakond. «Erakonna ühtsuse säilitamine on meie ühine prioriteet,» rõhutatakse pressiteates.

Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas rõhutas teisipäeval erakonnakaaslastele saadetud kirjas, et iga keskerakondlane peab toetama erakonna kohalike valimiste kampaaniat, ning kutsus lõpetama jutud ja võimalikud tegevused erinevate nimekirjade loomiseks.