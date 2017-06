Riigiprokuratuur süüdistab ärimees Henry Kallast rahapesus

Riigiprokuratuuri pressiesindaja Kristina Kostina ütles Postimehele, et riigiprokuratuur saatis hiljaaegu kohtusse kriminaalasja, milles on Henry Kallasele esitatud süüdistus suureulatuslikus rahapesus. Ta lisas, et kohtumääruse alusel arestiti mehe korteriomandid, sularaha ja sõiduk.

Süüdistuse kohaselt laekus aastatel 2012-2013 Soomest kuritegeliku tegevuse tulemusel Kallase firma arvele üle 3,5 miljoni euro. «Kohtueelse menetluse käigus kogutud andmed viitavad sellele, et tegemist võib olla rahapesuna kvalifitseeritava kuriteo toimepanemisega,» märkis Kostina.

Eesti Ekspress kirjutas täna, et Soome prokuratuur süüdistas Kallast laenuandja kuriteos ja ehkki Helsingi kohus otsustas, et menetlus on aegunud, ei välista see riigiprokurör Steven-Hristo Evestuse sõnul Kallase vastutusele võtmist kodumaal.

8. augustil toimub Harju maakohtus eelistung, kus pannakse paika protsessi ajagraafik. Karistusseadustik näeb rahapesu eest suures ulatuses ette kahe- kuni kümneaastast vangistust.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viis läbi keskkriminaalpolitsei kriminaaltulu tuvastamise büroo.

Mullu suvel mõistis Harju maakohus Henry Kallase süüdi maksukuriteos ja karistas teda kahe aasta pikkuse tingimisi vangistusega, mida ei pöörata täitmisele, kui ta ei pane kaheaastase katseaja jooksul toime uut kuritegu.

Põhja ringkonnaprokuratuur süüdistas Kallast maksukuriteos, mille tagajärjel jäi riigile laekumata üle 410 000 euro makse. Süüdistuse kohaselt ostis Kallase juhitud osaühing 2011. aasta kevadel Tallinnas ligi pool miljonit eurot maksnud korteri ja deklareeris selle äriotstarbel soetatud kinnisvarana, kuigi tegelikult asus Kallas seal ise elama.

Tänavu jaanuaris tühistas Tallinna ringkonnakohus osaliselt Harju maakohtu otsuse Kallase süüdimõistmises maksuhaldurile valeandmete esitamise eest ja talle mõistetud liitkaristuse osas ning kaitsjatele tasutud õigusabisummade Kallase kanda jätmise osas. Muus osas jäi maakohtu otsus muutmata, jätkuvalt jäi kehtima Kallasele määratud karistus suures ulatuses maksukelmuse eest, millega esitas ta maksuhaldurile teadvalt valeandmeid tagastusnõude suurendamise või tekitamise eesmärgil.

Otsus pole jõustunud, sest Kallas otsustas minna edasi kõrgema taseme kohtusse. Loe lisaks: Henry Kallas läheb riigikohtuni välja

Samuti on Kallas kaevanud kohtusse riigiprokuratuuri, keda esindab tsiviilasjas riigi peaprokurör Lavly Perling, ja Ekspress Meedia, nõudes ajakirjanduses enda kohta avaldatud väidete ümberlükkamist. Loe lisaks: Maakohtus süüdi mõistetud ärimees kaebas riigiprokuratuuri kohtusse