Sajale punktile kirjutati 30 eksamitööd

Eesti keele eksami kirjutas sel aastal sajale punktile neli eksaminandi, eesti keele teise keelena eksami 16 õpilast, kitsa matemaatika eksamil sai sada punkti kaks ja laia kursuse matemaatikaeksamil kaheksa õpilast.

Eelmisel aastal oli kõige enam maksimumtulemuse saajaid aga just laia kursuse matemaatikas - koguni 41 õpilast, kitsa kursuse matemaatikas sai mullu sada punkti viis, eesti keeles neli ja eesti keeles teise keelena kuus inimest.

Tänavu olid madalamad ka kitsa ja laia matemaatika eksami keskmised tulemused – vastavalt 38,4 ja 51,8 punkti Võrdluseks: mullu oli kitsa matemaatikaeksami keskmine tulemus 39,9 ja laia eksami puhul 56,3 punkti.

Innove juhatuse liige Birgit Lao nimetas väikest langust laia matemaatikaeksami tulemustes ootuspäraseks. «Me päris täpset põhjust ei tea, aga kuna eksam on korraldatud nii, et see vastab rohkem valitud õppemahule – kitsa matemaatika puhul on ette nähtud 8 ja laia puhul 14 kursust – ja see eksam ongi rohkem nende kursuste nägu, siis võis eeldada, et laia kursuse matemaatikaeksam on natuke raskem,» selgitas ta.

Nimelt tegid gümnasistid sel aastal pisut teistmoodi koostatud matemaatikaeksamit ehk laia ja kitsa matemaatika eksamil puudusid ühisosa ülesanded. Loe lähemalt siit: Matemaatikaeksam läbib uuenduskuuri

Matemaatikaeksami madalamates tulemustes mängis Lao sõnul kindlasti rolli seegi, et nii mõnedki kitsa kursuse matemaatika valinud õpilased tegid hoopis laia matemaatika eksami. «Ju siis olid selgunud edasiste õpingute valikud, kus nõuti tulemust just laias matemaatikas ning selles eksamis oli loomulikult ka neid ülesandeid, mida kitsa matemaatika valinud õpilased ei olnud õppinud, sest neil oli kuus kursust läbimata,» rääkis Lao.

Samuti on tema sõnul ka neid, kelle eesmärgiks ei ole eksam võimalikult heale tulemusele teha, vaid see lihtsalt läbida. «Täpseid põhjuseid me aga hetkel uurime ja neist saame lähemalt rääkida oktoobris,» lisas Lao.

Tunamullu sai riigieksamitel sada punkti samuti 30 õpilast. Kõige enam oli toona maksimumtulemuse saajaid laia kursuse matemaatikas – 16, kitsa kursuse matemaatikas sai sada punkti kolm, eesti keeles viis ja eesti keeles teise keelena kuus inimest.

Saadi ka null punkti

Suures plaanis pidas Lao positiivseks, et tänavuste riigieksamite esmased tulemused eesti keele, eesti keele teise keelena ja matemaatika eksamil on eelnevate aastate võrdluses stabiilsed. «Suuri kõikumisi ei ole, mis näitab tegelikult ka õppimise ja õpetamise ning hariduskorralduse stabiilsust.»

Samuti märkis ta, et tänavusest aastast on ka väikseid positiivseid võite just seoses keeleeksamitega, mille tulemuste põhjal võib järeldada, et õpilaste keeleoskuse tase on tõusnud. «Esiteks oli palju sajapunktilisi töid eesti keele teise keelena riigieksamil ja koguni 448 lõpetajat said sel eksamil üle 90 punkti. Saksa keele puhul oli meile aga hästi üllatuslik see, et koguni 35 protsenti sooritanutest sai eksamil üle oodatud taseme ehk C1 taseme, mis vastab juba vilunud keelekasutaja tasemele,» rääkis Lao.