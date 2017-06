Rahvusooper ei pikendanud Age Oksaga lepingut

«Temale olevat öeldud, et ta on liiga arrogantne, aga ma arvan, et Estonias kui heas teatris on palju arrogantseid inimesi, kes on oma heade annetega Eesti rahvast rõõmustanud,» ütles Age Oksa esindav vandeadvokaat Maria Mägi-Rohtmets Postimehele.

Tegelik põhjus peitub tema sõnul hoopis muus. «Ma ei arva, et antud juhul on tegu tööõigusliku küsimuse ja vajalike professionaalsete võimete puudumisega, vaid ma leian, et kuna tekkinud on isiklike suhete kolmnurk, siis loomulikult on teatud inimestel mugavam, kui Age Oksa seal teatris enam ei ole,» rääkis Mägi-Rohemets.

Ta viitas asjaolule, et Oksa ametlik abikaasa, balleti kunstilise juhi Toomas Eduri praegune elukaaslane on sama teatri esisolist.

«Ma võin inimlikult aru saada sellisest emotsionaalsest ebamugavusest, et kui tõesti on armastuse kolmnurk, kuid ma leian siiski, et niisuguse isiku, nagu seda on Age Oks Eesti riigi jaoks, mittepalkamise üle ei või otsustada ainult paar inimest eesotsas tema lahkumineva abikaasaga, vaid siin peaks ikkagi riik oma palgatud juhtide kaudu tegema kõikvõimaliku, et sellist loomevara ära kasutada,» väljendas Mägi-Rohtmets nördimust.

«Ernesaksa ausamba üle ei otsusta ju kaks inimest, vaid otsus tehakse kollegiaalselt. Miks me ainult postuumseid kultuuriväärtusi hoiame, aga elusolevad kultuuriväärtused jäävad unarusse?» arutles ta ja lisas: «Meie loomekollektiivid võivad ju nii täitsa tühjaks jääda, sest suhtedraamasid tuleb ikka ja jälle ette.»

Rahvusooper töötajatevahelisi suhteid ei kommenteeri

Oksale tuli rahvusooperi otsus lepingut mitte pikendada väga ootamatult. Seda enam, et naine kuulis sellest oma abikaasalt Edurilt, kelle väitel oli tegu juhtkonna otsusega. «Oks käis veel ise vastust nõudmas, muidu ei oleks ta sellest võib-olla veel praegugi teada saanud,» märkis Mägi-Rohtmets, kelle sõnul lõpeb teatris repetiitorina töötanud Oksa tähtajaline tööleping 31. juulil.

Rahvusooper Estonia avalike suhete juht Ülla Veerg jäi kommentaaris napisõnaliseks, öeldes vaid seda, et Age Oksaga sõlmitud tööleping lõppes seoses töölepingu tähtaja saabumisega. «Muus osas – rahvusooper ei kommenteeri töösuhteid oma töötajatega.»

Mägi-Rohtmets ei ole veel jõudnud mõelda, kas ta kavatseb asja juriidiliselt edasi ajada. «Siin võib tekkida see küsimus küll, et kui on ikkagi töökohad olemas ja neid ei pakuta, siis ma ei välista võimalikke vaidlusi, aga ütlen ka kohe ette ära, et ega Age Oks ei taha neid vaidlusi.»

Ta rõhutas, et Oksal on suurepärased kogemused ja professionaalsed võimed, mida ta tahaks edasi anda, kuid sel alal tegutsemise võimalusi on väga vähe. «Ongi Estonia ja siis veel balletikool, aga balletikoolis ei ole kohti vabanenud. Küll ei ole ilmselt selles vaidlust, et Estonias on ka edaspidi repetiitorit vaja ning küllap seal on teisigi ametikohti,» nentis vandeadvokaat.

Age Oks ütles Eesti Ekspressile muu seas, et 2009. aastal Eestisse naastes nimetati teda talendiks, kes on kodumaale oodatud, aga nüüd peab ta minema töötukassasse.