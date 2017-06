Kohus mõistis narkoäris süüdistatu õigeks

Prokurör Indrek Kalda süüdistas Orrot selles, et 5. aprillil 2014 omandas ta juba süüdi mõistetud Mikk-Sander Lauberti elukohast edasiandmiseks ja müümiseks suures koguses narkootilist ainet mefedrooni, kirjutab Lääne Elu.

Süü tõestamiseks oli kohtule esitatud pealt kuulatud narkojõugu telefonikõnesid, kus kõlas ka Zorroks hüütud Orro nimi ja kus oli juttu rahast.

Orro on kohtule öelnud, et käis küll Lauberti korteris, kuid ei võtnud sealt mefedrooni, vaid laenas raha. Narkoäris ta end süüdi ei tunnistanud.

Kohtuniku sõnul on tõestamist leidnud küll see, et Orro Lauberti korteris käis, kuid mitte see, et ta oleks võtnud sealt narkootilist ainet. Kohtualuse kaitsja Margus Viira oli seda meelt, et nii kaudsete tõendite põhjal nagu nimetatud kohtuasjas ei saa ükski kohtuinstants inimest süüdi mõista.