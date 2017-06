Keskerakonna noortekogu kutsub üles jaanipäeva alkoholivabalt veetma

«Jaanipühade lähenedes on aasta-aastalt suurenenud soovituste arv jaanipäev alkoholivabalt veeta. Sel teemal on sõna võtnud mitmed arvamusliidrid ning käivitatud kümneid toetavaid kampaaniaid. Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid märkis oma aastapäevakõnes, kuidas alkoholijoobes korda saadetud koduvägivalla juhtumite arv jaanipäeval tõuseb. Mõned päevad tagasi võttis meedias sõna ka näiteks räppar Metsakutsu, kes soovitab hundijalavee asemel eesootavatel pühadel kraanivett juua,» teatas noottekogu.

«Ühiskonnas on levinud dogma, et jaanipäev tähendab joomapidu. Aeg selle arvamuse muutmiseks on ammu käes ning ehk annab vajaliku tõuke just noorte poolt näidatud eeskuju,» ütles Keskerakonna noortekogu esimees Alina Tubli.

«Alkoholi liigtarbimine põhjustab küll otsest kahju tervisele, kuid selle tagajärjel juhtuvad õnnetus- või vägivallajuhtumid on veelgi suuremaks probleemiks ja murekohaks. Teeme nendel pühadel meie tublidele politseiametnikele kingituse ning alustame halbade traditsioonide muutmist meist endist,» lisas ta.

Keskerakonna noortekogu kutsub üleskutsega liituma ka teisi noorteorganisatsioone.

Politsei- ja piirivalveameti andmetel pandi möödunud aasta jaanipäeval enamus korrarikkumisi toime alkoholijoobes. Roolist kõrvaldati üle 200 joobes juhi, kaks bussijuhti ning poolsada kriminaalses või narkojoobes sõidukijuhti. Lisaks toimus neli rasket liiklusõnnetust.