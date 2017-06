Reps Somelari väljaütlemisest: kehitasin õlgu ja mõtlesin, et see pole päris normaalne

Reps rääkis Kuku raadiole antud intervjuus, et tema kuulis avalikuks tulnud koosoleku lindistusest umbes kaks nädalat tagasi. «Ebameeldiv. Aga nagu eeldatakse, ministril on paks nahk, ja kehitasin õlgu ja mõtlesin, et ei ole päris normaalne,» ütles minister.

Kas Reps tundis väljaütlemise tõttu end isiklikult puudutatuna? «Paks nahk tähendab seda, et sa püüad eirata, aga muidugi, iga asi puudutab siis, kui sind segatakse sellisesse asja, kus keegi ütleb su kohta midagi,» sõnas Reps.

Oma kommentaari pehmendamiseks üritas RKASi juht öeldu pärast Repsilt isiklikult vabandust paluda. «Viisin lilled, püüdsin helistada, kuid ministri töögraafik on tihe. Nii pidin vabanduse kirjutama,» rääkis Somelar nädala alguses Postimehele.

Reps kirjeldas raadioeetris, et talle tõepoolest toodi ministeeriumisse värvilised kallad. Somelari vabandusi jälgis minister ajakirjanduse kaudu. Küll aga ei tundunud talle vabandus stiilis «vabandan, aga» päris siiras.

«Kui see oleks olnud siiras vabandus, siis oleks võinud seda teha ju kohe pärast koosolekut, et läks käest ära või ma ei kontrollinud ennast,» arvas Reps. «Natuke on nagu kurb. Ma hindan väga vabandusi, aga vabandus võiks olla siiras,,» lisas ta.

Sel nädalal tuli ilmsiks, et RKASi juht Urmas Somelar ütles ühel koosolekul Mailis Repsist rääkides, et «kas minister on peast rase?».

Info väljaütlemise kohta, mida riigihalduse minister Jaak Aab nimetas näiteks väga šovinistlikuks, jõudis ajakirjandusse koosoleku helisalvestise kaudu. «See lint pärineb Somelari enda alluvalt, kelle jaoks sai sellega viimane piir ületatud. See pole sugugi esimene kord, kui selle suure organisatsiooni juht oma sõnakasutust alluvate ees ei kontrolli,» rääkis Aab, kes on helilinti ise korduvalt üle kuulanud.

Ehkki Somelar saatis veel enne artikli avaldamist avalikkusele vabanduse, teatas ta täna, et astub siiski tagasi. RKASi nõukogu tagasiastumispalve ka rahuldas.