Fotod: Narvas on Keskaja festival

Taaselustatakse aasta 1346, mil kirjutati alla Narva linnuse müügileping Taani kuninga ja Saksa Ordu vahel. Toimuvad rüütliturniirid nii jala kui ratsa, mõõgaheitlused, vibulaskmised, teater, esinevad keskaegsed muusikud-menestrelid ning pakutakse mitmekesist ajastule omast meelelahutust nii suurtele kui väikestele.

Kõik külalised saavad end panna proovile vibulaskjana, rüütlina, käsitöölisena või la lihtsalt linnakodanikuna tollest kaugest ajast. Lastel on aga eraldi võimalus võidelda pehmete mängurelvadega ja proovida kätt täpsusvisetes.

Festivali tipphetk saabub tuldpurskava draakoniga. Uudse lisandusena on festivalil väike telklinnak, mis demonstreerib sõjakäigul olevate rüütlite elu-olu. Kindlatel aegadel viiakse selles linnakus läbi ekskursioone, mille ajal tutvutakse sõjatelkide sisustusega ning rüütlite ning nende kaasasolevate pereliikmete eluga.

Lisaks on programmis muusikalised etendused keskaegsetelt muusikutelt-menestrelidelt. Nende esituses saab kuulata õnnetuid ja õnnelikke armastusballaade, laule vaprusest, õilsusest ja aust, mis kõik on üks kindel osa keskaegsest kõrgkultuurist. Samal ajal on võimalik õppida tantsima keskaegseid tantse ning ühtlasi osaleda erinevatel meistrikursustel.