Jaanipäeval tabati massiliselt joobes juhte

Eelmise ööpäeva jooksul tabati 59 alkoholi tarvitanud mootorsõiduki juhti, teatas politsei. Ärandatud ja leitud sõidukite kohta teateid ei laekunud.

Jaaniööl kella 00.50 ajal toimus liiklusõnnetus Jõgevamaal Adavere-Rutikvere mnt 2. kilomeetril. Juhtimisõiguseta ja alkoholijoobes 17-aastane noormees sõitis sõiduautoga Opel Zafira ebaõigelt valitud kiiruse tõttu teelt välja kraavi ja rullus sõidukiga üle katuse. Juht toimetati Järvamaa Haiglasse.

Kella 1.47 ajal toimus liiklusõnnetus Tartus Lai 37 juures, kus 24-aastane mees kaldus jalgrattaga sõites vasakule ja sõitis vastu külge möödasõidul olevale sõiduautole Ford Mondeo, mida juhtis 26-aastane mees. Liiklusõnnetuse tagajärjel sai vigastada jalgrattur, kes toimetati Tartu Ülikooli Kliinikumi.

Jaanipäeval juhtus Viljandimaal õnnetus, milles hukkus maastikusõidukiga ümber läinud 16-aastane noormees.

Politsei sai teate raskest õnnetusest Viljandi vallas täna veidi peale kella 11. Esialgsetel andmetel sõitis 16-aastane noormees Holstre külas maastikul, kui tema juhitud maastikusõiduk kallakul ümber vajus ning nooruk selle alla jäi. Vaatamata meedikute pingutustele ei õnnestunud viga saanud noormeest kahjuks päästa ning ta suri saadud vigastustesse sündmuskohal.

Viljandi politseijaoskonna välijuht Kaitho Pilt avaldab kaastunnet hukkunu lähedastele ning lisas, et kõik selle kurva õnnetuse täpsemad asjaolud selgitatakse välja alustatud kriminaalmenetluse käigus. «Praegu on veel vara öelda, mis põhjusel noormehe juhitud maastikusõiduk ümber paiskus. Hetkel on teada, et noormees ei olnud end maastikusõidukis nõutavate turvarihmadega kinnitanud ning tal puudus kaitsekiiver ja juhtimisõigus,» selgitas Pilt.

Kriminaalmenetlust juhib Lõuna Ringkonnaprokuratuur ja viib läbi Lõuna prefektuur.