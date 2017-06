Vanemad mures: allilma juht ei pruugi kohtuistungini elada

Jõugu juhiks peeti Roman Smirnovi, aga nüüd on saanud teatavaks, keda juurdlusorganid peavad selle grupeeringu vaimseks juhiks, kirjutab venekeelne Postimees. Tegu on Vitali Kozintseviga, kelle isa pöördus toimetuse poole palvega aidata poega. «Kui ta on süüdi, siis peab ta vastutama seaduse silmis, aga elusana, mitte surnuna,» ütles Viktor Kozintsev.

Kohtulik arutelu «Kolhoosi» liikmete üle pole veel alanud, esimene istung on 4. oktoobril. «Vitali on poolteist aastat vahi alla ja selle aja jooksul on tema tervis halvenenud. Hiljuti helistas advokaat Sirje Must ja sõnas, et asi on väga halb,» rääkis mees.

Tervise halvenemine sai alguse 2011 aastal, kui Vitali sai ühes Oru baaris toimunud tulistamises kaheksa kuulihaava. Isa sõnul jäi üks kuulidest selga alles. Kui kuul hakkas häda tegema, siis pöördus ta arstide poole, et teha operatsioon, kuid mees peeti enne seda kinni ja lõikus jäi ära.

«Selle üle, millist meditsiinilist abi ta vanglas saab, saan vaid otsustada tema välimuse põhjal. Kui ma teda viimati nägin, siis oli ta kehakaal langenud 80 kilogrammilt 57-le. Kõne oli aeglane, venitatud,» rääkis isa. Mehe sõnul rääkis pojaga kohtunud advokaat, et Vitali tervis on väga halb, et ta on sisuliselt suremas. «Mind teeb murelikuks, et Viru vanglas ei ole võimalusi tema raviks, aga teist varianti ei pakuta. Ma ei tea, kuhu pöörduda või mida teha,» muretses mees.

Vitali Koznitsevi advokaat Sirje Must kirjeldas kaitsealuse tervist: «Ta praktiliselt enam ei kuule, ei räägi ning ei saa aru ümbritsevast». Kaitsja sõnul on ta teinud mitmeid taotlusi, kuid vangla kinnitusel on mehele tagatud meditsiiniline abi. «Mina ei kujuta ette, kuidas ta sellises seisundis suudab osaleda kohtuprotsessil,» ütles advokaat.

Advokaadi sõnul õnnestus tal ainult saavutada meditsiinilise ekspertiisi tegemine. «Kohus määras ekspertiisi ja see peab saama teoks enne 17. juulit, täpset kuupäeva ei määratud. Kuid ta tervis on juba halvenenud,» rääkis advokaat.

Leht pöördus õiguskantsleri ja justiitsministeeriumi poole, et saada selgitust, kas mikroinsuldi üleelanud vahialuse tervis on kontrollinud arst ning kas isa ja advokaadi väited peavad paika.

«Justiitsministeeriumil ja vanglal pole paraku võimalust seda teemat kommenteerida isikuandmete kaitse seadusest tulenevalt. See, mida Te küsite, liigitub siiski kinnipeetava terviseandmete alla ja terviseandmete jagamine pole paraku lubatud,» vastas justiitsministeeriumi pressiesindaja Dagne Mihkels.

Õiguskantsleri Kantseleist öeldi, et nende kantselei kontrollkäikude osakonna nõunikud ei anna ilma tausta uurimiseta hinnanguid, kas kinnipeetavaga on käitutud õigesti. «Kindlasti ei anna õiguskantsleri nõunikud hinnanguid arstide otsustele, kas need otsused on õiged või valed ja kas ravi on olnud õige,» ütles õiguskantsleri kantselei pressiesindaja Janek Luts.

Viktor Kozintsev kohtub oma pojaga 30. juunil ja siis saab ta oma silmaga veenduda, kas advokaadi väited peavad paika.