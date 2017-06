Seeder: Tsahkna ja Mihkelson pettusid enda tehtud valikutes

«Inimesed on oma otsustes vabad ja vabatahtlikult teevad poliitikat. Kui neil ei ole piisavalt usku, et nad suudavad just selles erakonnas maksimaalselt ennast realiseerida, panustada, siis on õige ja aus nii nende suhtes kui ka erakonna suhtes, et nad sellest erakonnast lahkuvad. Kui nad on jõudnud sellisele arusaamisele, siis ma arvan, et see on õige otsus,» kommenteeris Seeder ERRi uudisteportaalile.

«Ju need valikud ja otsused, mida nad (Tsahkna ja Mihkelson) erakonna juhtidena tegid, ei viinud selliste tulemusteni ja eks ilmselt on pettumus neil endilgi, eelkõige võib-olla enda valikute osas,» ütles veel IRLi esimees, et oli ju Margus Tsahkna esimees ja Marko Mihkelson aseesimees, kui neid valikuid tehti.

IRLi eelmine esimees Margus Tsahkna ja endine aseesimees Marko Mihkelson teatasid täna, et lahkuvad IRList. Loe lisaks: Tsahkna ja Mihkelson lahkuvad IRList