Helilooja ja muusik Eeva Talsi jagab omi meenutusi noorte laulu- ja tantsupidudest. Esimest korda käis Talsi laulupeol kui ta oli päris väike ja käis veel algkoolis. Ta mäletab, et see emotsioon oli mega-mega suur. «Ma mäletan, et ma alati nutsin üheskoos lauldes, see oli nii võimas.»