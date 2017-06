Ka tänavused pikad pühad ei möödunud ohvriteta

Tõsisemad ehk kolmanda astme väljakutsed päästjatele olid Tallinnas ja Raplamaal. Nimelt põles 24. juuni öösel Raplamaal Vigala vallas Päärdu külas ühekorruseline elumaja kogu ulatuses ning üks elanik sai põletushaavu.

23. juuni õhtul tõttasid päästjad Tallinnas Lasnamäel Alvari tänavale, kus oli süttinud umbes kümme ruutmeetrit prügi ja laohoone juurdeehitus, ent tule levik suudeti kiiresti peatada ja suuremad laohooned ohtu ei sattunud.

24. juuni öösel põles Tallinnas Haaberstis Heinamaa tänaval kahekordne elumaja. Päästjad tegid kindlaks, et põlemine oli korstnas, süttinud oli ka üks tuba ning maja katusealune. Inimesed olid põlengu puhkedes õnneks iseseisvalt hoonest välja saanud.

Kõige rohkem väljakutseid said päästjad Pärnumaal, kus neil tuli muu seas tegeleda kasutuseta hoonetesse tehtud lõkete kustutamise ja kulupõlengutega, aga ka näiteks puu otsa maandunud langevarjuri päästmisega. 23. juuni õhtul teatati aga häirekeskusele, et Pärnus Liiva tänaval on aknast alla kukkunud laps. Sündmuskohal selgus, et üheksa-aastane poiss oli kukkunud neljandalt korruselt ja jäänud pidama korterelamu väljaehitusliku osa katusele. Päästjad tõid teadvusel lapse redelautoga alla ja andsid üle kiirabile.

Samuti oli rohkelt väljakutseid Harjumaal ja Tallinnas. Peamiselt puudutasid need mõne hoone põlengut, erandiks teade 23. juuni varahommikust, mil inimene teatas häirekeskusele, et Saku vallas Tagadi külas tõuseb taevasse must suitsusammas. Kohale rutanud päästjaid ootas ees lõke, millesse oli pandud vähemalt kümme autorehvi ja gaasiballoon. Päästjad kustutasid lõkke tonni veega ning selgitasid lõkke juures olnud meestele, mida tohib põletada ja mida mitte.

Nii nagu pea igal aastal, said päästjad seekordki väljakutseid seoses paadiõnnetustega. 24. juuni õhtul ei saanud Kuusalu vallas Salmistu sadamas aerupaat enam tagasi sadamasse ühe aeru purunemise tõttu. Salmistu vabatahtlikud merepäästjad vedasid paadi slepis kaldale. Pühapäeval kella 14 paiku läks aga Tamula järvel ümber sportpurjekas, ükski inimene õnnetuses viga ei saanud.

Samuti käisid päästjad mitmes avariipaigas, et tagada liiklusõnnetusse sattunud sõiduki tuleohutus.