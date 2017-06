Laulukaare alt dirigendipulti

Siinkohal on abi vanematest kolleegidest, kel esimesed trepiastmed juba julgelt alistatud. Viimasel koosolekul olid koos kõik suured dirigendid: Hirvo Surva, Olev Oja, Elo Üleoja ja Ants Üleoja, kes pidid noortega jagama oma esimest laulupeo kogemust.

Põhitõena märgib Roose, et igaühe kogemus on isesugune ja parim soovitus oli see, et isegi kui ka laul läheb vahepeal pisut mokka, tuleb aina edasi minna. «Masinat seisma ei pane,» selgitab Roose ja lisab, et teiseks tuleb luua lauljatega kontakt – iseenesest on ju kõigiga juba proovides tuttavaks saadud. «Loodan, et tekib see eriline tunne.»

Kogu selle seikluse juures on ka perekond, tuttavad ja sõbrad, kes kaasa elavad. «Kunagi oli minu suurim fänn vanaema, keda kahjuks enam ei ole. Nüüd on vanaisa, ema ja vend,» ütleb Roose. «Aga jah, nemad viskavad esimeses reas näppu ja nutavad. See on põhiasi, et kõik nutavad laulupeol,» naerab noor dirigent.

Viimase poole aasta jooksul käis Roose koos noorte kolleegidega õpetamas ja kuulamas koore üle terve Eesti. On olnud raskemaid proove ja ka kergemaid. «Vahel saad väga suure emotsiooni tagasi, teinekord mitte,» selgitab Roose.

Esimeses proovis oli neiul klomp kurgus ja käed värisesid. «Lähed suurde saali mikrofoni ette ja kas ikka ise mäletad kõiki nüansse laulus? Sest kui teed ühe vea, teeb terve Eesti selle vea – nad märgivad ju kõik nooti üles,» räägib ta.

Kõrvad peavad olema teravad ja peab ära kuulma, kus ja kes laulab valet nooti. Vigu ei tohi sisse lasta. Aga sellest veel olulisem on Roose sõnul oskus suhelda.

«Just esimestes proovides tuleb end kokku võtta rääkides. Dirigeerid iga päev, seal pole enam midagi uut, aga kuidas sa end väljendad? Kui sul on 450 inimest saalis, pead nende kõigini jõudma, neid kõiki kõnetama,» selgitab Roose.

«Üks laulmine oli nii, et ette laulis vaid neli last, sest kõik teised olid haigeks jäänud. Või ükskord laulis 11 last, aga kolmehäälselt on see neile hästi keeruline,» selgitab Roose. Mõnikord valdas pärast proovi ka teatud nukrus: kas vahepeal ikka laule õpitakse? Ent aeg näitas, et areng on olnud kõva. «Ja selle arengu jälgimine on väga põnev olnud,» räägib Roose.

Ta meenutab, et Viljandis tuli pärast proovi üks neiu tema juurde ja ütles, et talle meeldis väga, kuidas Roose proove tegi. «Lõi pahviks, et tegelikult need noored inimesed märkavad ja neile tuleb olla eeskujuks,» ütleb ta, sest laulupidu polegi ju üksnes laulmine, vaid inimeste ühendamine.

«Kõige toredam on olnud see, et lastekooride meeskonnaga, kuhu kuulavad Janne Fridolin ja Toomas Voll, oleme kui kolm musketäri,» räägab ta. Kui nii palju aega ninapidi koos veedad, tekib tunne, et moodustunud on pisike perekond.

«Tegelikult on nii, et kui seisad seal, teed proovi ja sulle vaatavad vastu säravad silmad, on lausa lust proovi teha,» räägib Roose. Muuhulgas on olnud ettevalmistusperiood ka paras «õpi tundma oma kodumaad», sest näiteks Lõuna-Eestisse pole neiu eriti sattunudki, kuid proovide käigus sai väisatud igasugu Eesti paiku.

Roose debüüt laulupeo dirigendina on lauluga «Mets neidude vahel». Kõik, kes laulupeo ettevalmistustest osa võtnud, teavad, et vahel võib mõni laul küll pisut tüütuks muutuda – see on loomulik.

«Mulle tundub, et see ei ole niisugune lugu, mis käiks närvidele. See meeldib ja eriti siis, kui saab õige meeleolu ja rütmi – just laulukaare all, kus tulevad juurde bänd, orkester ja sooloflööt,» kirjeldab Roose ootusärevalt.

Dirigeerimise mõttes ei ole laul keerukas. Aga mure laulu mokka mineku pärast on igal dirigendil kuklas. «Eriti kriitiline on see orkestri, bändi ja kooriga koos,» räägib ta. «Endal läheb ju ka pea laiali laulukaare all,» ütleb ta. «Seda ma natuke pelgan, aga ette pole mõtet peljata!»