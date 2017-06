Laulu- ja tantsupeo korraldajad kutsuvad heiskama Eesti lippe

Tuhandete lauljate, tantsijate ja pillimängijate varasem pingutus muutub sel laupäeval ja pühapäeval ülevaks õhinaks ja ühiseks rõõmuks publikuga, mis valgub üle laulukaare ja Kalevi staadioni kümnetesse tuhandetesse kodudesse.

«Eestis on vähe perekondi, keda need kaks päeva ei puudutaks. Laulu- ja tantsupidu on midagi üdini eestlaslikku ja oma, mille tähenduse näitamise üheks ilusaimaks viisiks võiks olla oma kodu kaunistamine meie rahvuslippudega,» ütles XII noorte laulupeo üks ideekavandi autor, helilooja ja dirigent Rasmus Puur.

Idee kutsuda inimesi üles heiskama kahel peo päeval rahvuslippe tekkis laulu- ja tantsupeo meeskonnal. «Kuigi laulu- ja tantsupidu toimub Tallinnas, on see ikkagi osa igast külast, alevist ja linnast, kust tuhanded peolised saabuvad. Me ehime end peoks rahvarõivastega ja samamoodi võiksime kaunistada kodukohad sinimustvalgete lippudega, et suve suursündmus jõuaks tõepoolest üle kogu Eesti,» kutsus Puur üles.

Laulu- ja tantsupeo kunstilised juhid ja korraldajad loodavad, et lipu heiskamisest eesti rahva suurima peo ajal saab ilus traditsioon, mis saadaks ka järgnevaid laulu- ja tantsupidusid.

Eesti lipu seaduse kohaselt on igaühel õigus heisata ja kasutada Eesti lippu

Eesti lipp heisatakse päikesetõusul, kuid mitte hiljem kui kell 8 ja langetatakse päikeseloojangul, kuid mitte hiljem kui kell 22. Lipp koos vardaga kinnitatakse hoonele või hoone katusele või heisatakse lipumasti.