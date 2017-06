Tudengiks pürgijad eelistavad traditsioonilisi tõmbealasid

Tartu Ülikoolis (TÜ) on läbi aastate olnud populaarsed erialad meditsiin, informaatika ja füsioteraapia.

«Eesti noored tahavad anda oma panuse, et maailmas oleks rohkem rõõmu ja vähem kurbust. Meditsiiniteaduste valdkonna antavad elukutsed annavad selleks suurepärase võimaluse,» selgitas Tartu Ülikooli õppeprorektor Mart Noorma.

Tänase seisuga oli laekunud Tartu Ülikooli kõrghariduse esimese astme õppesse sisseastumise infosüsteemi (edaspidi SAIS) andmetel 6888 avaldust, nendest 525 arstiteaduste eesti keelsesse õppesse, 169 arstiteaduste inglise keelsesse õppesse, informaatika erialale oli laekunud 348 avaldust ja füsioteraapia erialale 285 avaldust. Sel aastal on meditsiinivaldkonnas ette nähtud 176 õppekohta, informaatikas 150 õppekohta ja füsioteraapias 45 õppekohta.

«Kandidaadid on mõnevõrra mugavad ja eelistavad kandideerida erialadele, kuhu on võimalik sisse saada riigieksamite tulemuste alusel,» lisas TÜ vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma. Vähem populaarsed on tema sõnul keelte erialad.

Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) ootab suuremat menu traditsiooniliselt infotehnoloogia erialadele ja vähem konkurentsi võib tulla tehnilisematel loodusteaduskonna erialadel.

Põhjuseid, miks noored infotehnoloogiat eelistavad, on TTÜ vastuvõtu ja õppenõustamise peaspetsialisti Anne Urbla sõnul mitu: infotehnoloogia laialdane levik, ohtrad tööpakkumised ja juhuslik õnn.

«IT hõivab järjest rohkem meie elus järjest suurema koha ja inimesed puutuvad sellega kokku juba lasteaiast alates,» selgitas Urbla.

Tänaseks oli SAISi andmetel TTÜs kõige rohkem avaldusi esitatud hoopis ärinduse erialale ja rakendusliku majandusteaduse erialale, kuhu oli tulnud vastavalt 322 ja 212 avaldust. Ärinduse erialal on 160 õppekohta, rakendusliku majandusteaduse erialal 80 õppekohta ning informaatika erialal 150 õppekohta. Kokku on TTÜ kõrghariduse esimese astme õppesse avalduse esitatud 1821 inimest.

Eesti Maaülikooli õppekorralduse peaspetsialisti Eda Aitseni sõnul on bakalaureuseõppes läbi aastate populaarseimad erialad olnud keskkonnakaitse, veterinaarmeditsiin ja loodusturism. Kõige vähem konkurentsi on oodata tehnika valdkonna erialadele. Isegi kui avaldusi laekub, on palju neid, kes kohast ära ütlevad, märkis Aitsen.

Maaülikooli kõrghariduse esimese astme õppesse oli SAISi andmetel tänaseks avalduse saatnud 1065 inimest. Enim avaldusi oli maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise erialale ning veterinaarmeditsiini erialale, kuhu oli laekunud vastavalt 165 ja 127 avaldust. Keskkonnakaitse erialale oli esitatud 114 avaldust ja loodusturismi erialale 59 avaldust.

Maaülikooli veterinaarmeditsiini eesti keelsesse õppesse on 32 õppekohta, ingliskeelsesse õppesse samuti 32 kohta. Keskkonnakaitse erialale ja loodusturismi erialale on vastavalt 40 ja 20 õppekohta.

Tallinna Ülikooli vastuvõtu peaspetsialisti Merit Paisti sõnul on neil populaarsemad erialad bakalaureuseastmes õigusteadus, informaatika ja psühholoogia.

Täna pärastlõunaks oli sinna kõrghariduse esimese astme õppesse avalduse esitanud 2373 inimest. Õigusteaduste eestikeelsele õppele oli avalduse esitanud 208 inimest, informaatika erialale 123 inimest ning psühholoogia erialale 225 avaldust. Tudengeid võetakse neile erialadele tänavu vastavalt 48, 150 ja 50.