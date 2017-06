Galerii esimesest proovipäevast: lapsed harjutasid väsimatult

Lasnamäe spordikompleksis oli juhendajatel kõige rohkem nuputamist laste paigal hoidmisega, et saaks tekkivaid mustreid. Tihti tuli väikestele tantsijatele öelda, et väljakul ei tohi joosta, kukerpallitada ega hundirattaid teha. Noored ei püsinud sugugi paigal ega oodanud, kuni ka teised juhendajad jõuaksid oma rühmad rivides kohale viia.

Kalevi staadionil lõpetati just üks kombinatsioon, kui juhendaja palus tantsijatel võtta algpostitsioonid ja lapsed jooksid ummisjalu üle väljaku oma kohtadele, mille peale juhendaja manitses, et jõudu tuleks hoida tantsimiseks. Kui vahepeal sammud sassi läksid või rühmad piisavalt kiiresti õigetesse positsioonidesse ei jõudnud, ütles juhendaja, et pole hullu ja kirjeldas, mida järgmine kord teisiti tulla.

Ilm oli täna küllaltki soe, kuid päike siiski kogu aeg ei paistnud ja tuul puhus tugevalt, puud staadioni ümber kohisesid ja kiled laperdasid tuules. Staadioni ääres istuvad juhendajad ja oma harjutuskorda ootavad lapsed võtsid vahepeal teki ümber või hoidsid seljas kilekeepi. «Sa oled väga tubli, sa oled päikese välja tantsinud!» ütles juhendaja lõpuks, kui muusikaga proov sai läbi ja saatis lapsed kella 16 ajal kolmveerandtunnisele söögipausile.

Tantsupeo esimene etendus toimub sel reedel, laulupidu on pühapäeval.