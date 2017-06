Tantsupeoks lubatakse hoovihma ja äikest

Neljapäev on üksikute pausidega erinevate tantsupeo proovidega täidetud kella 9 hommikul 21ni õhtul. Ilmateenistuse tänase prognoosi järgi liigub homme Põhjamere äärde madalrõhkkond ja selle servas tekib Poola loodenurgas uus osatsüklon, mis laieneb servaga üle Läänemere. Päeval on ilm küll pilves, aga sajuta, kuid õhtul jõuab vihm meieni. Homme pöördub tuul itta ja kirdesse ning hakkab tugevnema, puhanguid on 12, rannikul 15 m/s. Õhtul tõuseb ida- ja kirdetuul vastu Läänemerd puhanguti 17 m/s. Õhutemperatuur on 20-23, meretuulega rannikul kuni 18°C.

Reede päeval on veel viimased tantsuproovid ja õhtul kell 19 algab tantsupeo etendus. Sel päeval liigub madalrõhkkond Läänemere lõunavete kohale ja selle kaudu jõuab tihe vihmasadu hommikuks põhjarannikuni. Sajab hoovihma ja on äikest, sajuhood võivad olla tugevad. Ida- ja kirdetuul ulatub Soome lahe ääres 20 m/s, õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on päeval 14-15°C-st, sajupilvede all kuni 20..22°C-ni kuivematel tundidel.

Laupäeval, kui peetakse tantsupeo teine ja kolmas etendus ning rahvamuusikapidu, liiguvad üle Eesti hoogsajupilved, lõunani puhub kirdetuul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on päeval 13..18.

Pühapäevase rongkäigu ja noorte laulupeo ajaks lubatakse sajuhooge ja mõõdukat idakaare tuult. Õhutemperatuur on päeval 17..21°C.

Ilmajaama ajaloolise tagasivaate järgi on tosinast noorte laulupeost vihma sadanud viiel.

Ilm noortepidude ajal / Riigi Ilmateenistus

Laulu- ja tantsupeo meditsiinijuht Erik Velleramm soovitab lastel vastavalt ilmale riietuda ja kindlasti vahetusriideid kaasas kanda. Siiani ei ole tuuline ja jahe ilm meditsiiniteenistusele tööd juurde ei toonud.