Libaarst «ravis» viis aastat segamatult haigeid

Tallinnas, Pärnus ja Kiviõlis tegutsenud «doktor» Smirnovi teenuste ampluaa oli lai – see algas veenivere võtmisega ja lõppes psühhiaatrilise nõustamise ja kasvaja raviplaani koostamisega. Tema ravimikogus olid ka näiteks tabletid keemiaravist tingitud iivelduse vastu.

Tavapäratult universaalne arst, nagu ütleb Põhja ringkonnaprokurör Silvia Kruusmaa. «Tavaarst ju keelduks kõiki tervisehädasid ravimast ja suunaks isiku edasi teise spetsialisti juurde,» selgitas ta.

Tallinnas Järvel korterit üürinud ja sealgi patsiente vastu võtnud Smirnov ei ole siiski täiesti meditsiinikauge inimene. Tema seina ehtinud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna cum laude lõpudiplom oli küll võltsing, ent mehel on radioloogiatehniku haridus.

Süüdistuse järgi aastatel 2011–2016 tegevusloata mitmesuguseid tervishoiuteenuseid osutanud ja ravimeid müünud Smirnovil oli patsiente vähemalt üle kümne. Nemad õnnestus kriminaalmenetluse käigus kindlaks teha.

«Kuna ta võttis oma teenuste eest tasu ka sularahas, ei saa välistada, et tegelikult oli tal kliente rohkem, kui õnnestus tuvastada,» nentis prokurör.

Kõigi haigete peale tuvastati sadu kuriteoepisoode ja oma teenuste eest kasseeris mees vähemalt 37 000 eurot.

Smirnov leidis patsiendid suust suhu liikunud soovituste põhjal. Senised kliendid soovitasid meest oma sõpradele-tuttavatele. Libaarsti hoole all oli näiteks tervenisti üks kolmeliikmeline perekond.

Mehe «universaalsus» võis olla üks põhjustest, miks haiged tema juurde käima jäid. Ühe inimese käest loodeti leevendust kõikidele tervisehädadele. Ühe tegevarsti e-postile seesuguse konto loonud Smirnov volitas end laborisse analüüse viima ja sealt ka vastuseid saama. Ravimeid tellis ta internetist ja lisaks müüs edasi endale välja kirjutatud rohtusid.

Kusjuures abi otsisid ravikindlustusega inimesed, kes olid mehele nõus tuhandeid eurosid maksma. Libaarstile ei makstud seejuures turuhinnast väiksemat tasu.

Harukordne juhtum

«Osal juhtudel oli tegemist ka delikaatsete probleemidega, mistõttu võisid inimesed eelistada personaalsemat lähenemist, vältides sel viisil tavapärast arstiaja saamise raskust ja haiglakoridoris psühhiaatri ukse taga istumise ebamugavust,» pakkus Kruusmaa.

Patsientide esindusühingu juht Pille Ilves ütles, et pole säärase juhtumiga veel kokku puutunud. «See on harukordne,» ütles ta.

Et inimesed kahtlases kodukontoris askeldava eraarsti poole pöörduvad, Ilves siiski uskumatuks ei pea. Haiged arvasid, et ta on diplomeeritud arst.

«Kui keegi paneb endale valge kitli selga, siis tavakodanik vaatab teda juba alt üles. Meditsiinitöötaja kummardamine pole meil kuskile kadunud. Arste usaldatakse väga, eriti kui inimene on hea suhtleja,» sõnas patsientide esindusühingu juht.

«Kolm neljandikku haigustest läheb nagunii ise üle ja inimestele jääb mulje, et sain ju abi – sain terveks. Tegelikult tervendab meid immuunsüsteem,» lisas ta.

Juhtunu teeb rahutuks ka arstide liidu presidendi Lembi Augi, kelle sõnul on liit seni muretsenud pigem sellepärast, et välisarstide tausta rohkem kontrollitaks. «Tartu Ülikooli diplomi võltsimiste esinemisele Eestis ei ole tõesti mõeldud,» nentis ta.

Augi sõnul on paljud inimesed kahjuks vastuvõtlikud reklaamidele, sotsiaalmeedia soovitustele ja alternatiivse meditsiini suundadele, kui see on esitatud kindlat paranemist lubavalt, mida tõenduspõhine meditsiin ei saa kunagi lubada. «Tihti kardetakse oma terviseandmete avalikuks saamist ja loodetakse, et erameditsiin pakub suuremat privaatsust,» rääkis ta.