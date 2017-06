Olga Ivanova: keskerakondlased näevad minus vaid vaenlast

Ivanova ütles intervjuus rus.postimees.ee-le, et läbirääkimised eraldi valimisnimekirja kohta ning kohtumised Keskerakonna juhtkonnaga toimuvad juba mitu nädalat: «Tuleb rõhutada, et jutt ei käi sellest, et keegi tahab kõrgemat palka või soojemat kohakest. Küsimus pole selles, et Edgar Savisaar solvus ja otsustas ust paugutada. Probleem on ideoloogilistes erimeelsustes ja Keskerakonna poliitilise kursi muutmises. Seda tunnetavad mitte ainult «kolm õde», aga ka inimesed regioonides».

Eraldi valimisliidu loomine on vältimatu?

Kõik eeldused selleks jäävad. Võtmemomendiks on see, et me pole siiani midagi rääkinud erakonna oluliste tegijatega – kahe daamiga-ministriga, kellest üks kandideeris partei esimehe kohale kõigest kaks aastat tagasi (Kadri Simson ja Mailis Reps – toim.). Nad pole siiani oma seisukohta toimuvasse välja öelnud ei avalikult, ei eravestlustes. Isegi erakonna juhatuse koosolekul ei pillanud Mailis Reps sõnagi.

Erakonna erimeelsused on läinud sedavõrd kaugele, et keskerakondlased näevad minus vaid vaenlast. Minu perspektiivid parteis on üsna udused.

Meie eraldi oleva nimekirja valimiseelne programm on valmis. See koosneb 15 punktist. Me oleme ette valmistanud head ettepanekud, mis puudutavad väikese sissetulekuga inimesi, lapsi, sundüürnikke, kes ootavad õigluse jaluleseadmist. Muide, meie katsele teha vastavad muudatused omandireformi seadusesse olid riigikogus vastu mitte ainult koalitsioonipartnerid, aga ka osa keskerakondlasi!

Milles konkreetselt Keskerakonna poliitilise kursi muutus väljendub?

Otsuste poolikuses. See puudutab keskerakondlaste lubadust kehtestada astmeline tulumaks, loobuda e-valimistest, taotleda presidendi otsevalimisi, lahendada halli passi omanike probleem ja kaitsta mittekodanike õigusi, sealhulgas saavutada nende jaoks võimalus hääletada europarlamendi valimistel. Kõik otsused on poolikud või pole lubadusi üldse täidetud. Poolikus ja osalisus paistab silma kõiges.

Ei maksa unustada ka seda, et meid toetavad need, kellel on hääleõigus ainult kohalikel valimistel! Pean silmas halli passi omanikke ja teisi mittekodanikke. Meil on nende ees kohustused.

Nädalase pausi jooksul, mis kuulutati välja tänasel omaette valimisnimekirjale pühendatud pressikonverentsil, vaevalt et Keskerakond oma valimiseelse programmi ümber kirjutab? Millega teid «meelitati»?

Tahaksin vaadata iseendale otsa, juhul kui seda valimisliitu ei sünni. Mulle endale on huvitav, mis saab sellisel juhul minu poliitilisest karjäärist.

Eraldi nimekirja loomist me päevakorrast maha ei võta. Praegu lihtsalt tehakse nädalaks paus. Me mõtleme mitte ainult kohalikest valimistest. Lubaduste täitmise tempod meid ei rahulda. Kahe aasta pärast ei rahulda see enam meie valijat.