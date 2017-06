Saarts: uuest vene erakonnast saaks igavene opositsioonipartei

Saarts ütles «Aktuaalsele kaamerale», et kui tõesti nn kolm õde ja nende toetajad kavatsevad teha uut vene erakonda, siis on selge, et sellest saab igavene opositsioonierakond, kellel tõenäoliselt ei ole mingisugust võimalust kunagi Eestis valitsusse pääseda, vahendas ERRi uudisteportaal.

«Ja ma ei ole sugugi kindel, kas vene valija niisuguse igavese opositsioonierakonna taha jääb kui tal on olemas reaalne alternatiiv Keskerakonna näol,» arvas Saarts.

Keskerakonna fraktsiooni liige Olga Ivanova ütles Postimehele antud intervjuus, et kõik eeldused uue valimisliidu loomiseks on alles. «Erakonna erimeelsused on läinud sedavõrd kaugele, et keskerakondlased näevad minus vaid vaenlast. Minu perspektiivid parteis on üsna udused,» märkis Ivanova.