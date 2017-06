Tsahkna ja Mihkelsoniga koos on IRList lahkunud paarkümmend inimest

IRLi peasekretär Priit Sibul ütles Postimehele, et erakonnast on lahkunud umbes 25 inimest, kelle hulgas on nii Mihkelson ja Tsahkna kui nende lähemad sõbrad ja sugulased.

Teiste seas astus täna erakonnast välja Margus Tsahkna abikaasa, ettevõtja Anna-Greta Tsahkna. Eile lahkus erakonnast ettevõtja, Nortali juht Priit Alamäe.

Tsahkna ja Mihkelson teatasid IRList lahkumisest esmaspäeval. Riigikogus jätkavad nad tööd fraktsiooni mittekuuluvate ehk niinimetatud aknaaluste saadikutena.

IRLi kuulub mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri andmetel praegu 9008 inimest.