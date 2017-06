Ott Rätsep laulupeost: see on nii loomulik nähtus, et selle olulisust põhjendada tundub naeruväärne

Sest see ühendab meid kõiki ja on väga tore tantsida Eestimaale!

Pikaaegne Vormsi rahvatantsurühma juhendaja Eidi Leht

Ma arvan, et see on tagasihoidliku ja alalhoidliku eestlase viis ennast välja elada, nüüdseks on sellest saanud tõeline rahvusväärtus ja identiteedi küsimus.

Väike rahvas vajab suureks olemiseks suurt isamaa, kodu- ja ühtsustunnet, mille kõigi väljendus see on ja tänu millele oleme hoidnud ning edasi kandnud oma pärimuskultuuri ja rahvustunnet. See on saanud osaks meie rahvast.

TempID üks loojatest Mihkel Tedremaa

Minu jaoks täidab laulu- ja tantsupidu tänapäeval kahte rolli. Esiteks see aitab väärtustada ja pidada meeles üsnagi unikaalset meetodit, mis viis Eesti taasiseseisvuseni. Teiseks – olles ise laulukaare all esinenud, siis see võimas ühtekuuluvustunne ning vaatepilt, mis sealt avaneb, tekitab tunde, et me oleme rahvana palju suuremad ning kokkuhoidvamad, kui me ise tihti arvame.

Lauatennisemängija Jüri Muuli

Laulu- ja tantsupidu on eestlasega kokku minev asi. Need on meist lahutamatud. Arvan, et sellised ilusad traditsioonid peaksid kestma. Need kannavad endas eestluse sümbolit.

Tantsisin kunagi ka ise, see juhtus olema 1988. aastal, iseseisvuspüüdluste ajal. Tantsisime kava, kus moodustasime sini-must-valge lipu. See on mulle tänaseni meelde jäänud.

«Eat. Bake. Enjoy» kokk ja looja Ebe Meitern

See on unikaalne. See on hetk, kui kõik on ühtsed. See on midagi hingele.