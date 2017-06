Ellu sallid äratavad ellu Eesti peremärkide kasutamise tava

Tänavust XII noorte laulu- ja tantsupidu kaunistab peremärk, mis on alguse saanud talurahva vanadest kommetest omandit tähistada. Kena idee on inspireerinud ka äsja ilmavalgust näinud Ellu sallide kootud Halliste sõba. Sõbale on sätitud peremärkidena: eluring, silmusnelinurk ja kaitsemaagiline hundihambakivi. Kõik need kujundid on juba vanadel aegadel tähendanud Halliste rahva jaoks pereõnne ja põlvkondade jätkumist. Nüüdsest pakuvad Lõuna-Eesti kandist pärit rahvusmustrid, jällegi inimestele äratundmisrõõmu ning Ellu sallid ärgitavad peremärke taas au sisse tõstma.