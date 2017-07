Pisikeses Viluste põhikoolis on nii nagu külakolides ikka – alati võiks lapsi rohkem olla. See omakorda tähendab, et laulukoori kokku saamiseks tuleb lavale saada pea iga õpilane. Sellest pole aga hullu, sest kõik koori liikmed jagavad ühte unistust – pääseda Tallinnasse laulupeole! Selle aastasele noorte laulupeole läheb Viluste nii mudilaste kui lastekooriga.