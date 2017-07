Indra-Mirell Zeinet on 21-aastane Jõhvis sündinud muusik, kes siiani suuri pealkirju pole muusikaajaloos kirjutanud. Läbi tema elu raskeima konkursi valiti ta aga laulukaare all esitama loo «Isamaa ilu hoieldes» solisti osa. Juhus või mitte, kuid samal ajal on tal välja tulemas ka esimene enda laul.