Kaljulaid loodab, et Eesti eesistumisajal taastub inimeste usk Euroopa Liitu

Presidendi kantselei teatel nentisid nii Kaljulaid kui Tusk kohtumisel, et migratsioon saab ilmselt üheks oluliseks teemaks, millega Euroopa Liit Eesti eesistumise ajal tegeleb. «Migratsiooniteemade puhul tuleb liikmesriikidel olla omavahel ausad ning tunnistada, et vastu võetud pagulased ei pruugi sugugi jääda nendesse riikidesse, kuhu nad algselt paigutati. Seda enam on oluline, et selle kriisi lahendamine toimuks solidaarselt ja ühiselt,» lausus Kaljulaid.

Tuskiga ka digiteemasid arutanud Kaljulaidi sõnul ootavad partnerid, et Eesti eesistumise ajal toimuks tiigrihüpe kogu Euroopa Liidu digivaldkonnas. «Ma ise loodan, et pigem suudame me muuta eeskätt suhtumist ning see hüpe saab olema pigem filosoofiline kui tehniline,» ütles ta ja lisas, et ühe teemana tõuseb kindlasti fookusesse küberhügieen.

Kaljulaidi ja Junckeri kohtumine keskendus presidendi kantselei teatel Euroopa ja Euroopa Liidu tulevikule. Mõlemad ütlesid, et suhtumine Euroopa Liitu on hakanud muutuma taas positiivsemaks, ning Kaljulaid avaldas lootust, et tulevikus vaadatakse Eesti eesistumisperioodile tagasi kui ajale, kui jää hakkas murduma ning taastus inimeste usk Euroopa Liitu.