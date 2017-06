Kurikuulus pommimees Märt Ringmaa võlgneb Eesti Meediale 280 eurot

Vanglas pikka karistust kandva 79-aastase Ringmaa kohtule esitatud hagiavalduse järgi avaldati Pärnu Postimees 2006. aasta 28. septembril artikli «Märt Ringmaa hingel on seitse inimelu». Artiklis on kirjutatud, et Ringmaa kontos on seitse hukkunut ja kuus vigastatut. Ringmaa arvates saab mõistlik inimene nimetatud väidetest aru, et ta on süüdi seitsme inimese tapmises ja kuue inimese vigastamises. Samas ei ole Ringmaa Harju maakohtu 2009. aasta 23. septembri kohtuotsusega süüdi tunnistatud teise isiku tapmise või talle kehavigastuse tekitamise eest.

Seetõttu leidiski Ringmaa, et ajalehes esitatud väited on väärad selle kohta, justkui ta oleks kedagi tapnud või kellelegi kehavigastusi tekitanud. Ringmaa palus kohtul kohustada Eesti Meediat avaldama kahe nädala jooksul kohtulahendi jõustumisest avaldatud andmetega samal viisil ja samas kohas järgmise sisuga teate: «Teade ebaõigete andmete esitamisest. Teatame, et ajalehes Pärnu Postimees ilmunud artiklis «Märt Ringmaa hingel on seitse inimelu» avaldatud faktiväited «Märt Ringmaa hingel seitse inimelu» ja «Märt Ringmaa kontos on seitse hukkunut ja et ta on põhjustanud inimestele vigastusi» on ebaõiged.»

Tartu maakohus leidis reedel siiski, et hagiavaldus ei ole põhjendatud ja Eesti Meedia ei ole vääraid faktiväiteid avaldanud. Kohus leidis, et artiklis anti üldsusele teada, et 11. novembril 2005 kaitsepolitsei poolt pommiplahvatustes kahtlustatavana kinni peetud Ringmaa osas on riigiprokurör 2006. aasta 27. septembril saatnud kohtusse süüdistusakti, milles teda süüdistatakse 12 plahvatuse korraldamises Tallinnas Pae tänaval ja mujal aastatel 1994 kuni 2005. Kaitsepolitsei kogutud andmetel oli Ringmaa kontos seitse hukkunut, kuus vigastatut ja ligi seitsme miljoni krooni eest varalist kahju, mis plahvatused tekitasid. Samuti nähtub artiklist, et kogu süüdistuse kontrollimine kohtumenetluses seisab alles ees ja kõigi nende kuritegude eest kokku võib kohus süüdimõistmise korral määrata Ringmaale kuni eluaegse vanglakaristuse.

Kohtu hinnangul tuleb artiklis Ringmaa kohta avaldatut võlaõigusseaduse mõttes lugeda faktiväideteks. Kuna ümbritsev tekst seostab hagejat pommiplahvatustega, jääb kohtu arvates mõistlikule lugejale avaldatust mulje, et Märt Ringmaa on oma tegevusega ehk plahvatuste toimepanemisega põhjustanud seitsme inimese surma ja kuue vigastamise, lisaks ka varalise kahju. Samas märkis kohus, et vaidlusaluses artiklis avaldati andmeid, mille teadasaamise vastu on avalikkuse huvi õigustatud.

Eesti Meedia selgitas, et kümne aasta taguse artikli avaldamisel kasutati selle allikatena kaitsepolitsei komissari ja riigiprokuröri poolt pressikonverentsil avaldatut, kusjuures nimetatud ametiisikud tuginesid andmeid esitades kohtusse saadetud süüdistusaktile. Artiklist nähtuvalt on selles piirdutud üksnes põhjendatud kahtlustuse väljendamisega, samuti on üldsust teavitatud, et kohtulik arutamine alles järgneb. «Kuna hageja ei ole kohtumenetluses kordagi kostja väitele, et Märt Ringmaale selline kahtlustus omal ajal esitati, vastu vaielnud, tuleb avaldatud andmed lugeda tegelikkusele vastavaks,» seisab reedeses kohtuotsuses.

Kohus märkis, et tegelikkusele vastava faktiväite avaldamine ei ole iseenesest isikuõigusi rikkuv, isegi kui see kahjustab inimese mainet. «Kuigi artikli teemakäsitlus välistab juba oma olemuselt Ringmaa positiivse kujutamise, ei sisalda artikkel kohtu arvates ebasündsat väljendusviisi, vaid avaldaja sõnavalik on kohane. Täiendavat negatiivset hinnangut Ringmaa tegevuse kohta ei ole vaidlusalustele faktiväidetele lisatud ja sellist hinnangut ei tulene ka esitamise/avaldamise kontekstist,» märkis kohus.

Kohus mõistis Ringmaalt Eesti Meedia kasuks välja 280 eurot menetluskulusid.

Reedene otsus on vaidlustatav Tartu ringkonnakohtus 30 päeva jooksul selle kättetoimetamisest.