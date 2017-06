Ehitajatele tehti klassikalise skeemiga külma

Boronin kinnitas, et maksiski ise eelmise kuu raha meestele välja. «Inimestest on kahju,» oli ta kaastundlik ja lubas Postimehele, et maksab järgmise kuu keskel ülejäänud jao.

«Aga nemad nõuavad minult raha selle kuu (juuni – toim) eest. Teiseks elavad nad korteris, mille üürisin nende jaoks enam-vähem kommunaalkulude eest. See korter tuleb uue omaniku nõudmisel vabastada 1. juuliks,» kurtis Boronin, kes ei saa enda sõnul grusiinidele uut elamist otsida, samuti polevat praegu raha ka palkadeks.

Ehitusfirmale üllatus

«Nad kas ei saa minust aru või ei taha aru saada. Ähvardavad igasuguste manipulatsioonidega, lubavad politseisse pöörduda,» ütles Seltroniku esindaja. «Kui hakata lepingus näpuga järge ajama, siis ma poleks ka eelmise kuu eest pidanud neile maksma. Aga nägin, mis olukorras inimesed on, ja nüüd tahetakse, et maksaksin neile palka, hoolitseksin nende elukoha eest. Ähvardatakse kohtu ja teab veel millega,» lisas ta.

Ehitusobjektile sisenemiseks antud nimekaardid. Foto: Mihkel Maripuu

OÜ Mitt & Perlebach projektijuht Denis Kaibijainen nentis töötajate nimekirja vaadates, et grusiinid on tõesti nende maju ehitanud. See, et keegi on palgata jäänud või töötab Eestis üldse ebaseaduslikult, tuli talle üllatusena.

Kaibijaineni sõnul on nemad kõikidele alltöövõtjatele maksnud. «Tööd on tehtud, märkused ära parandatud. Kõik vastab nõuetele,» ütles projektijuht, kelle sõnul on koostöö alltöövõtjatega pigem hästi sujunud ja graafikust ollakse isegi kolm nädalat ees.

Kaibijainen tunnistas, et ehkki Seltronik LTDga on koostööd varemgi tehtud, on tegemist esimese objektiga, kus alltöövõtja kasutab välistööjõudu. «Neil on leping Poola firmaga,» rääkis ta. Millisega täpselt, ta peast öelda ei osanud.

See, kuidas toimetab edasi alltöövõtja, ei puutu Kaibijaineni hinnangul enam Mitt & Perlebachi. «Seltronik LTD peab küll teavitama, kui võetakse veel mõni alltöövõtja, aga mina ei pea otseselt tema alltöövõtjaga suhtlema. Lepingu järgi ei ole peatöövõtjal õigust ja vajadust alltöövõtja alltöövõtjaga suhelda,» rääkis Kaibijainen.

Peale grusiinide ehitab Harkus kortermaju mitu ukrainlast. Kaibijaineni sõnul olevat töökäte puudus Eestis suur ja alltöövõtjad on sunnitud inimesi mujalt tooma.

Postimehe päringu peale alustas politsei- ja piirivalveamet (PPA) rikkumiste tuvastamiseks väärteomenetlust.

«Selleks et välismaalane saaks Eestis töötada, peab töötamise eelnevalt registreerima PPAs või taotlema selleks elamisluba. Erandiks on olukorrad, kus töötamise õigus tuleb otse seadusest. Töötamise registreerimise või elamisloa taotlemise kohustus on olenemata sellest, millise lepingu alusel Eestis tööd tehakse, ning olenemata, kus riigis leping on sõlmitud,» selgitas PPA identiteedi ja staatuste büroo peaekspert Liis Valk.

Kokku on sel aastal registreeritud 180 rikkumist, mis on seotud välismaalaste töötamise tingimustega.

Segane lähetus- ja palgamaksmiskord

Postimees kirjutas juba juuni algul skeemist, millega proovitakse mööda hiilida nii sisserände kvoodist kui ka igasugusest tööle registreerimisest. «Tekkinud on ettevõtted, kes proovivad mööda minna nõutava palga maksmisest,» ütles siis Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse juht Indrek Aru.

Eesti tööturu kaitsmiseks tuleb lühikeseks ajaks tööle registreeritud välismaalasele maksta vähemalt Eesti keskmist palka (keskmine brutokuupalk on praegu üle 1100 euro). Ka on kehtestatud kvalifikatsiooninõuded.

«Inimesed võetakse tööle mõnes muus Euroopa Liidu riigis, näiteks Poolas, ja siis justkui lähetatakse Eestisse, aga palka makstakse teise riigi reeglite järgi,» kirjeldas Aru skeemi.

Paberite järgi on näiteks ukrainlasel leping Poola ettevõttega, aga tegelikult saadetakse ta samal päeval hoopis Eestisse ehitama.