Galerii laulupeo esimesest proovipäevast: vihm ja tuul tuju ei riku

Sellal, kui lapsed ja noored lihvivad dirigendi juhatamisel laulupeo repertuaari, puhub vihmapiiskadega segunenud tuul inimestel kapuutse peast ja paneb neid silmi kissitama. Laululastel on peas mütsid, seljas kilekeebid või joped, lugude vahel hüppab mõni koha peal, et sooja saada. Pealtvaatajad mähivad end sallidesse, kannavad kilekeepe, kindaid ja mütse ning otsivad üksteist kallistades sooja.

Mitme Tabasalu ühisgümnaasiumi koori dirigent Elen Ilves ütles poistekooride proovi ajal, et on oma koori lauljatega väga rahul. Ta rääkis, et poistel tulevad laulud hästi välja, äkki saab isegi proov varem läbi ja lapsed jõuavad enne suuremat sadu ööbimispaika. Dirigent usub, et halb ilm laste rõõmu ei kustuta. «Mitmed kooripoisid on esimest korda laulupeol ja lapsed ootasid üritust kannatamatult,» ütles ta ja lisas, et tema juhendatavad lauljad on nii toredad, sest nad on muusikapisikuga nakatunud ja laulavad kadestamisväärse õhina ja energiaga.

Tänaseks oma segakooriga proovid lõpetanud laulja Kirsi ütles, et kui tema laulukaare all koos teiste segakooride lauljatega harjutas, puhus tuul, vahepeal sadas vihma ja laulikki sai märjaks. Samas märkis ta, et koerailm lauljate tuju ei riku. Ta kirjeldas, et kõik on ümberringi nii positiivsed, rõõmsad ja toredad, et selliste inimeste keskel vihm ja tuul laulupeoelamust ei sega. Kilekeebi pani koorilaulja küll vihmakartuses enne proovi minekut kotti, kuid lauluväljakul olles sadas nii vähe, et ta keepi selga ei pannud.

Laulu- ja tantsupeo rongkäik ja laulupidu toimuvad pühapäeval.