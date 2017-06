Linn: seadus ei luba Sitsi elumajas süstlavahetuspunkti avada

Põhja-Tallinna linnaosa vanema Raimond Kaljulaidi sõnul on Sitsi 28 elumajas asuvate ruumide sihtotstarbeks ärimaa ning kasutamise otstarbeks muu kaubandushoone.

«Tervise Arengu Instituudi kahjude vähendamise keskus, mille eesmärgiks on süstlavahetuse, nõustamise või mõne muu sotsiaalse iseloomuga teenuse osutamine, on selgelt sotsiaalne tegevus. Sotsiaalne tegevus ei ole aga kindlasti kooskõlas Sitsi 28 asuvate ruumide kasutusotstarbega, mistõttu oleks selline tegevus vastuolus seadusega,» selgitas Kaljulaid.

Selleks, et ruumide kasutusotstarvet muuta, on vaja maja teiste korterite omanike nõusolekut. Korteriühistu juhid on selgelt välja toonud, et sellega teised korterite omanikud kindlasti ei nõustu.

Kui TAI siiski nendes ruumides kasutusotstarvet muutmata nõustamisteenuseid või süstalde vahetamist teostama hakkab, siis on teistel korteriomanikel õigus nõuda kohtult sellise tegevuse lõpetamist. Samuti on Tallinna linnal õigus nõuda tegevuse viimist vastavusse kasutusotstarbega, teatas amet.

Kaljulaid edastas linnaplaneerimise ameti kirja TAI juhatajale Annika Veimerile.

«Olen TAI-le ja ministeeriumile korduvalt öelnud, et linn ja kohalikud elanikud mitte mingil juhul ei nõustu süstlavahetuspunkti või uimastisõltlastele mõeldud teenuste osutamisega suure elumaja esimesel korrusel ning muidugi me ei lase sellel sündida. Riik ei tohi seadust rikkuda,» rõhutas Kaljulaid.

Kaljulaid rõhutas samas, et linnaosa on endiselt valmis tegema igakülgselt koostööd sobiva lahenduse leidmiseks, kuid selle eelduseks on TAI selge seisukoht, et Sitsi 28 elumajas uimastisõltlastele mõeldud teenuste osutamisest loobutakse.

«Eile sain TAI-lt kirja, kus nad teatavad rõõmsalt, et kavatsevad Sitsi 28 majas teenuseid käivitada etapiviisiliselt. Paraku ei ole see seaduslik. Kohe kui TAI kinnitab, et nad loobuvad Sitsi 28 elumajas uimastisõltlastele suunatud keskuse avamisest, alustame otsemaid kootööd toimiva ja kõigile osapooltele sobiva alternatiivi leidmiseks,» kinnitas Kaljulaid.