Video: kirjeldustõlke ja raamatute abil said peost osa ka need, kes ei näe

Tantsupeomuusemi projekti «Mina näen» üks eestvedajatest ja algatajatest Angela Arraste tõdes, et tänavusel tantsupeol saab võimatu võimalikuks ehk nägemispuudega inimesed said võimaluse kogeda tantsupidu nii, et kogu Kalevi staadionil toimuv ka nendeni võimalikult täpselt jõuaks.

Selle jaoks oli tarvis taktiilseid raamatud, millega on tantsupeo korraldajad erilist vaeva näinud. Paisupaberile on trükitud tantsunumbrite joonised, mis kompimise teel muutuvad sõrmede all tunnetatavaks. Joonistele lisaks on iga pildi all punktkirjas ka teave rühma ja tantsu kohta.

Vanalinna Hariduskolleegiumi õpilane Merilin sai tantsupeolt tõelise elamuse ja ka kirjeldustõlkest oli talle palju abi. /Mihkel Maripuu

Et tantsupeo elamus veelgi lähemale tuua, olid tribüünile end sisse seadnud ka kaks kirjeldustõlki, kelle kirjeldust ja selgitusi staadionil toimuva kohta sai kuulata läbi kõrvaklappide. Istmetele oli end sisse seadnud seltskond nägemispuudega inimesi, kellele jagati kõrvaklapid ja raamatud. Kirjeldus staadionil toimuvast tuli inimestele, kes ei näe, mitmel erineval viisil – nii sõrmede abil tajutavatest mustritest kui kirjeldustõlkijate jutu näol.

«Me ei teadnud isegi, kuidas see võimalikuks saab,» ütles Arraste. Enne peaproovi algust said inimesed katsuda ka rekvisiite – rehasid, hernehirmutist, pulkasid, rahvarõivaid, sõlgi. Arraste rääkis, et ühel noormehel oli iseäranis suur soov endale mulgi kuub selga tõmmata. «Ta teadis, et meie eelmisel presidendil Toomas Hendrik Ilvesel oli mulgi kuub ja ta tahtis ka end tunda nendes rõivastes. Tal oli hästi hea meel, sest sai mulgi kuue endale selga tõmmatud,» ütles ta.



Tähelepanu detailidele, mis muidu oleksid jäänud märkamata

Veerand tundi enne peaproovi algust alustasid kirjeldustõlkijad Tarmo Tiisler ja Kärt Mikli kirjeldusega: kuidas asetsevad pingiread, kus asuvad sisse- ja väljapääsud ja mis toimub laval, kus lauljad ja pillimängijad tantsijaid saadavad. Ka mina haarasin kõrvaklapid ja sulgesin silmad, ent kiusatus piiluda ja justkui kinnitust otsida tõlkijate esitatud faktidele sundis mind ikkagi pidevalt järele kontrollima: ahah, vasakule poole jääb üks sissepääs, seljataha see ja teine – selge, asi on aus.

Olin esimest korda tantsupeol ja selles mõttes oli isegi tore, et keegi mulle kõrva sisse kirjeldas, mis staadionil toimub. Märkasin detaile, millest ise oleksin ehk mööda vaadanud. Omamoodi põnev oli jälgida visuaalset tegevust ning samal ajal kuulda kellegi teise selgitust sinna kõrvale.

Sulgesin silmad, et tajuda seda nii, nagu tajuvad mitmed minu ümber istuvad inimesed, kellel pole võimalust «fakte kontrollida». Ühest küljest tundsin kerget hoomamatuse paanikat – tantsijad tõstavad vasakut jalga, poisid keerutavad neidu, viskab vöö talle ümber ja kuskilt vasakult ilmuvad nüüd uued tantsijad. Kinnisilmi olles lõi see jutustus minul silme eest pisut kirjuks.

Teisest küljest jällegi peab meeles pidama ka seda, et mina olen harjunud tajuma maailma mitut moodi: nii silmade kui kõrvadega. Tean ju juba eos, milline näeb välja üks klassikaline rahvarõivas ja rahvatants. Kuid täpselt nagu kuulmispuudega inimesed on harjunud tajuma ennast ümbritsevat maailma tugevamalt näiteks nägemismeelega, siis ka pimeda inimese jaoks on tajutavad helid ning arvatavasti ka kirjeldustõlkija jutu kiire läbitöötlemine miski, mis tuleb loomulikult ja ei tekita paanikat.



«Esimene pidu oli tõeline elamus!»

Vanalinna Hariduskolleegiumi 12. klassis õppiv nägemispuudega Merilin ütles, et tema jaoks oli esimene tantsupidu tõesti väga hea elamus. «Kirjeldustõlge andis mulle väga palju juurde ning joonised olid samuti palju abiks. Mulle jäi meelde see, kuidas aastaajad vaheldusid,» rääkis neiu pärast etenduse lõppu. Eriti meeldis talle pidev Koidu ja Hämariku temaatika, mis läbis tervet etendust.