Helen Kari: kümme aastat tagasi sai minust ja mu tantsukaaslasest tantsupeo prooviperioodi ajal paar

Eesti inimestele sai esitatud küsimus: «Miks on meil tänapäeval laulu- ja tantsupidu vaja?»

Lauatennisemängija Heikki Sool

See on Eesti kokkukuuluvuse kinnistamiseks oluline sündmus, kus kõik end väga hästi tunnevad. Kõigile meeldib sinna minna, see on midagi suurt! Loomulikult täieliku elamuse saad, kui oled ise seal. Tunne on sama, mis oli Pekingi olümpiastaadionil, kui Gerd Kanter võitis kulla. Seisad püsti, kas kõik ikka nägid, et ma olen ka eestlane!

Ja tants on ju sport – samamoodi tehakse kolm-neli korda nädalas trenni. Liikumine on loomulikult noortele ja rahvale hea.

Talumees, videokunstnik ja luuletaja Aavo Kubja

See küsimus tekitab minus vastupandamatut soovi vastata rea küsimustega: Miks meil on kultuuri vaja? Miks meil on rahvust ja rahvusriiki vaja? Kellele ja milleks on Eestit vaja?!

Kui meil pole kultuuri, mida kanda, siis ei ole meile ka rahvusriiki vaja!

Miks on meil laulu- ja tantsupidu tarvis!? Võibolla seepärast, et see on ehk küll väike, ent oluline osa meie kultuurist ja meie kultuur on meie identiteet.

Gruusia tänavatoidu kokk Jana Šubitidze

Tantsu-ja laulupidu aitab säilitada meie kultuuri. Suuremate ürituste korraldamisega jagame seda teistega ja näitame, kes me oleme. Kui me enam ei laula ega tantsi, siis unustatakse ka laulusõnad ja tantsusammud.

Saarlane Henri Rump

Tantsu- ja laulupidu on olnud osa meist juba palju aastaid ning omanud väga suurt rolli eestlaste ühtehoidmise ja kultuursete traditsioonide säilimise juures. Nüüd, kus massikultuur järjest kiireneva tempoga peale tungib, on eriti oluline hoida ja väärtustada seniseid traditsioone. Lihtne on omaks võtta massides levivaid tavasid, kuid sama lihtne on unustada ka midagi, mis on olnud osake meie kultuurist juba aastaid ja mis teeb meid ainulaadseks ja omanäoliseks. Seetõttu leian, et vägeva peo, lustliku tantsimise ja laulukaare all käest kinni hoides laulmise taustal on laulu- ja tantsupeol kandev roll eestluse ja kultuuri säilimise juures.

Kammerkoori Head Ööd laulja Kaija Pook

Minu jaoks on laulupidu oluline nii mitmel põhjusel. Laulu- ja tantsupeol tekib alati eriline Eesti-tunne: kõik on rahvariietes, sini-must-valged lipud lehvivad käes ning lauldakse lugusid, mis on leidnud tee eesti rahva südametesse.

Tekib tõeline kogukonnatunne, mida muul ajal mornide ja tusaste eestlaste hulgas nii väga palju ei leidugi. Aga vähemalt laulupeol saavad kõik hetkeks oma erimeelsustest üle, hoiavad käest kinni ja laulavad «Eestlane olen ja eestlaseks jään». Ja kuigi laulupeolt oodatakse tihtipeale vanade «klassikute» kuulmist, on see tegelikult väga oluline sündmus ka noortele Eesti heliloojatele, sest annab neile võimaluse tutvustada nende uudisloomingut, mis on vanade klassikutega võrreldes täpselt sama ilus!

Raamatupidaja Triin Kand

See on meie rahva ühisosa. See on midagi unikaalset ja meile oluline ning rahvale olulisi traditsioone on vaja säilitada ja edasi kanda.