Koplis said turvatöötajad tulistamises raskelt viga

Täna kell 11.10 sai häirekeskus teate, et Tallinnas Koplis on toimunud tulistamine, teatas politsei- ja piirivalveaemt. Praegustel andmetel said turvatöötajad häire Kopli liinidel asuvasse mahajäetud hoonesse. Väljakutsele läinud kahte turvatöötajat, 37-aastast meest ja 62-aastast meest, lasti tulirelvast. Kiirabi viis viga saanud turvatöötajad raskes seisus haiglasse.

Piirkonda saadeti täiendavad politseijõud ja sündmuskohal töötavad politseinikud, kes viivad läbi esmaseid menetlustoiminguid, koguvad tõendeid ning kontrollivad piirkonda. Praegu on kinni peetud üks tulistaja kirjeldusele vastav vanemaealine mees, kelle seost juhtunuga kontrollitakse.

Põhja prefektuuri operatiivjuhi Veiko Randlaine sõnul töötavad politseinikud selle nimel, et teo toimepanija välja selgitada. «Praegu teadaolevalt tungis mees omavoliliselt mahajäetud hoonesse. Uurimine selgitab, miks mees majja sisenes ning mis viis tulistamiseni. Politseil ei ole hetkel alust arvata, et ümberkaudsed inimesed oleks ohus. Palume kõigil, kes nimetatud piirkonnas midagi kahtlast märkavad või kel on juhtunu kohta infot, anda sellest viivitamatult teada hädaabinumbril 112,» ütles Randlaine.

Juhtunu osas alustati kriminaalmenetlust, mida viib läbi Põhja prefektuuri kriminaalbüroo ning juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.