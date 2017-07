Laulupeol müüdud revolvri mulaažid korjati Postimehe vihje peale müügilt

Koos muude puidust nikerdustega müüs MTÜ Tuhala Ajaloo- ja Kunstikamber ka puust voolitud revolvreid. Puukäsitöölise Heidi Solo sõnul, kes laulupeol nende müümisega tegeles, on tegu kauni käsitööga. «Need on ühe andeka 17-aastase noormehe voolitud ja midagi lubamatut ma siin ei näe,» selgitas ta. Solo sõnul ei ole puidust mulaažidega pauku võimalik teha ning sellepärast on need täiesti ohutud.

Pärast seda, kui Postimees laulu- ja tantsupeo korraldajatele info revolvri mulaažide müümise kohta edastas, anti see edasi kaubandusala korraldajale, kes võttis ühendust käsitöömüüjaga. Ebasobiv kaup paluti müügilt kohe ära võtta ning nüüdseks relvataolisi esemeid enam lauluväljaku alal ei müüda.

Laulu- ja tantsupeo korraldajad on edastanud kõikidele oma partneritele teabe sisekorra eeskirjade kohta. Seal on kirjas, et laulu- ja tantsupeo territooriumile ei ole lubatud kaasa võtta esemeid, mis võivad ohustada (tulenevalt eseme kujust, materjalist, suurusest või purunemisest) tema enda või teiste turvalisust või takistada kellelgi peol osalemist ja etenduse jälgimist või külastajate liikumist territooriumil.

Samas kinnitas kaubanduse korraldaja, et peole registreerudes ja edasise suhtluse käigus ei olnud kuidagi võimalik aru saada, et puidust suveniiride seas võiks olla ka relvataolisi esemeid.

«Vabandame kõikide peo külaliste ees, et laulupeole ja suurele rahvaüritusele kindlasti täiesti mitte sobilik ese üldse müügile sattus,» teatasid korraldajad kirjalikus kommentaaris Postimehele.