Narva-Jõesuu veekeskuses sulistanud lapsel kahtlustatakse kloorimürgistust

Pärast Nooruse spaahotelli veekeskusest naasmist 27. juunil, so eelmisel teisipäeval, pidi Postimehe lugeja oma ujumistrikood mitu korda loputama, mida polnud kunagi varem vaja teha. Loputamisest hoolimata püsis kloorilõhn tugev ning viimase loputamise käigus lisas naine vette isegi parfüümi. «Ebatavaliselt tugev lõhn, esimest korda on Nooruses selline asi,» rääkis ta portaalile Rus.Postimees.

Sealjuures on lõhn kõige väiksem probleem. Mure muutus mitu korda suuremaks, kui selgus, et lugeja väike lapselaps, kes oli koos temaga Nooruses, vaevles ööni mürgistusnähtude käes: tal ilmnesid loidus, iiveldus ja oksendamine. Rahva seas levinud «diagnoosimine» interneti kaudu kinnitas kogu pere veendumust, et kloorimürgistuse tunnused ongi just sellised.

Hommikuks lapse seisund paranes ning praegu tunneb ta end hästi.

Rus.Postimees edastas Nooruse veekeskuse külastaja äreva teate terviseameti kohalikku esindusse ning inspektor suundus kohe Narva-Jõesuusse.

Terviseameti Ida talituse juht Olga Smolina selgitas hiljem, et nimetatud kahtluste ja kaebuste korral tuleb viivitamatult pöörduda spetsialistide poole, sest veekeskustes ja spaades muutuvad tingimused väga kiiresti. Ja tõepoolest. Järgmise päeva veeproovides midagi ülemäära ohtlikku ei leitud.

Sellegipoolest algatas Ida teenistus haldusmenetluse, et nimetatud veekeskuse olukord välja selgitada. Ehkki, nagu märkis Olga Smolina, teistelt külastajatelt või meedikutelt sarnaseid signaale pole tulnud.

Smolina sõnul näitas inspektori poolt basseini 32-kraadisest veest võetud proovide analüüs, et veidi kõrgemad on mikrobioloogilised näitajad – täheldati kolooniate arvu suurenemist. Muuseas, haigusi esile kutsuvaid patoloogiaid neist ei leitud, see aga tähendab, et basseini sulgemiseks põhjust pole.

36-kraadise veega basseinis, kus sulistavad lapsed, oli niinimetatud vaba kloori sisaldus sel hetkel veidi alla normi, aga seotud kloori oma veidi kõrgem, ent siiski mõõtmiseks vajaliku lubatavuse piirides. Mis puudutab mikroorganisme, siis sellega oli kõik korras.

Mõningad kahtlused tekkisid inspektoril seoses ventilatsiooniga. Piisav ventilatsioon on eriti oluline, eriti kui võtta arvesse, et külastajaid on palju, aga kloor satub inimese organismi mitte ainult vee, aga ka õhu kaudu.

Olga Smolina lisas, et haldusmenetluse käigus tehakse veel analüüse ning see kestab arvatavasti juuli lõpuni.

Nooruse veekeskuse juht Olga Zupsman kinnitas portaalile Rus.Postimees, et basseini vee keemia- ja mikroorganismide sisaldus on nende tehnilise teenistuse kontrolli all. «Võin vaid öelda, et proove võetakse iga 15 minuti tagant, päevikud on kättesaadavad kõigile teenistustele ning neid saab vaadata.»

Niivõrd sageli võetakse proove Zupsmani sõnul selleks, et näitajates poleks isegi lühiajalisi kõikumisi. «Vee kvaliteet on meie jaoks prioriteet,» kinnitas ta.

Zupsman märkis, et paar kuud tagasi vahetati Nooruses veefiltrid välja. «Meie puhastussüsteem on praegu täiuslikum kui kunagi varem,» väidab juht. Tema sõnul toimus viimane veekeskuse kogu vee viiepäevane puhastus mais, siis remonditi ja kontrolliti ka seadmeid.

Olga Zupsman ei osanud öelda, kas veekeskuses viibivate külastajate hulk mõjutab vee puhastuse intensiivsust, sealhulgas kloreerimist. «Aga isegi kui seda tuleb ette, peab kõik jääma ikkagi normi piiresse,» avaldas ta veendumust.