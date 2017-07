President tõmbas suhkrumaksule pidurit

«Toetan nn magusamaksuga seatud eesmärki suunata Eesti inimesi ja eelkõige lapsi ja noori tarbima vähem suhkrut ning vähendada seeläbi liigsest suhkru tarbimisest tingitud tervisekahjusid. Sellegipoolest jätan magustatud joogi maksu seaduse välja kuulutamata, kuna olen seisukohal, et see on vastuolus põhiseaduse §12 toodud võrdse kohtlemise põhimõttega,» ütles Kaljulaid.

Magustatud joogi maksu seaduse kohaselt on magustatud joogi maksust vabastatud ka need magustatud joogid, mis toimetatakse rahvusvahelisi reise tegeva vee- või õhusõiduki pardale kaasamüümiseks. «Sellise regulatsiooniga annab seadusandja alusetu eelise ühele sektorile ning see ei ole kooskõlas põhiseadusest tuleneva võrdse kohtlemise põhimõttega,» selgitas riigipea otsust allkirjastades.

Riigikogu edastas 19. juunil Vabariigi Presidendile väljakuulutamiseks magustatud joogi maksu seaduse. Aega selle väljakuulutamiseks oli riigipeal 3. juulini.