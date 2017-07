Kõige õnnelikum ema laulupeol

-Ja orkester allus talle?

Orkester mängis, algas õigel ajal, lõpetas õigel ajal. Ja mina nutsin, muidugi. Edasi tekkis tal vajadus orkestrile repertuaari saada. Ta pidi hakkama orkestripartiisid partituuridest välja kirjutama. Mujalt ta neid ei saanud, kui õppis ära Sibeliuse noodigraafika programmi ja hakkas neid arvutisse panema. Arvan, et tänu sellele, et ta neid teoseid niimoodi kümnete kaupa läbi töötas, tekkis tal arusaam, mida tähendab orkester, mida tähendab looming, millised on pillide võimalused, kuidas peab mingile pillile midagi kirjutama, et see hakkaks kõlama.

Kui ta siis ühel hetkel mängis mulle ette oma seade ja küsis, kuidas kõlab, küsisin, mis see on. Ja tema vastas, et see on tema esimene seade. Imestasin, kuidas ta oskas. Ta vastas, et ei tea, hakkas proovima teiste järgi. Nii ta siis prooviski.

-See kõik oli enne muusikaakadeemiat?

See oli gümnaasiumis ja siis ta läks hoopis Tartusse teatriteadust õppima. Aga poole aasta pealt ta tuli tagasi Tallinna ja ütles, et läheb ikkagi muusikaakadeemiasse. Küsisin, mida sa seal teed, sul pole ju muusikaharidust. Ta vastas, et pole midagi, ta on juba Tõnu Kõrvitsaga rääkinud, kes oli nõus teda õpetama. Misasja õpetama? Heliloomingut, vastas Rasmus. Kas sa oled hull, küsisin, sest pole võimalik minna muusikaakadeemiasse, kui sul pole eelmisi muusikaalaseid haridusastmeid. Aga siis ta hakkas tööle, natuke õpetasin ma teda ise ka. Siis ta käis ettevalmistuskursusel ja sai maksimumpunktidega sisse.

-Teie poeg on ürgandekas ja töökas – seal pole muud öelda?

Kui ma seda praegu nii räägin, siis kõlab küll nii. Ta on sihikindel, kui on eesmärk, mille nimel töötada. Kui ta sai akadeemiasse sisse, lõi veel kord põnnama, et ta vist ei vääri seda, et tal pole vajalikku tausta. Siis ma vist esimest korda elus vihastasin tema peale pööraselt.

Kõik räägivad, et sa pead sinna minema, et sa oled sinna sisse saanud, sind on maksimumpunktidega sisse võetud, ja nüüd sa ei lähe. Mingil hetkel ta sai Tõnu Kõrvitsaga kokku ja ikkagi läks akadeemiasse.

-Kuidas laulupidu Rasmusele ema silme läbi mõjus?

Ta oli eile (üleeile – toim) nii üdini õnnelik. Seda oli niivõrd tore vaadata. Ta oli endast kõik sinna päeva pannud. Kuna see kõik toimis lõpuks ilmselt kordades rohkem ja paremini, kui ta võis seda üldse ette kujutada, siis see rõõm oli ka kordades suurem. Seda oli suur rõõm kõrvalt näha ja tunda tohutut uhkust.

-Seda, et midagi niisugust võib teie poja elus toimuda, võisite ehk ette kujutada, aga et see juba nii varakult tuleb, kas seda kujutlesite?

Sellisel moel ei. See ei ole ju normaalne. Nii need asjad tavaliselt ei käi, aga Rasmus ei hooli sellest, kuidas asjad tavaliselt käivad. Kui tema leiab, et nii on õige, me saame hakkama, meil on vastavad võimed ja me tahame, siis ta selle asja teeb. Ma võin küll kõrvalt, nagu siil nurgast öelda, et vara veel, aga olen nii palju kogenud, et kui ta võtab asja teha, siis ta mõtleb väga hoolega läbi ning kaotama ei lähe. Siis juba läbi halli kivi.

-Kas võite emana öelda, et poeg on tõesti suureks kasvanud?

Loomulikult. Elan talle lihtsalt kaasa ja püüan oma emotsioone tagasi hoida. Talle ei meeldi, kui ma üle keen. Võtan end kokku ja hoian tagasi.